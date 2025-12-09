Enden raamatust: siin on lood, mis võiksid olla huvitavad ka tavalugejale

Teoses "Heino Enden. Maailmameister" kirjutas 1982. aastal maailmameistriks kroonitud Endeni jutu tervikuks Tiit Lääne, raamatu toimetajaks on ERR-i spordiportaali vastutav toimetaja Maarja Värv.

"Eks seda on nii palju veeretatud näppude vahel, tehtud ja kirjutatud - Tiit hoidis ikka ora tagumikus, et teeme jõuludeks valmis. Ta oli selles staadiumis ka juba, et sai üle loetud ja ära tehtud," rääkis Enden teisipäevasel raamatuesitlusel.

Enden jääb oma sportlaskarjääriga rahule ning tõdeb, et midagi tegemata ei jäänud. "Kõik sai tehtud. Mina olen rahul, ma nautisin korvpalli mängimise protsessi ja väljaspool väljakut teisi asju. Balanss oli ka väga hea, sõbrad ja tuttavad peavad olema, sa ei saa ennast pühendada ühele asjale. Raamat räägibki sellest, et mis minusugune mees tegi väljaspool väljakut," sõnas ta.

Endeni arvates oli tema suurimaks plussiks väljakul mitmekülgsus. "Kui mängulugemine ja pallikäsitlus on korras, siis kõik muu on kaasa aitavad tegurid. See oli mul okei, vaatamata sellele, et ma kolm aastat midagi ei teinud," muigas Enden.

"On erinevaid lugusid: mida tehti välisturneedel, kuidas Nõukogude ajal KGB meid peedistas-kontrollis, kuidas mind tollis taheti vahele võtta," tõi Enden teosest rääkides välja. "Teine külg on see, kuidas sai Eestis sõpradega nalja tehtud ja nii edasi. Kõik, mis vähegi meelde tuli, mis võiks olla lugejale - mitte ainult spordisõbrale -, huvitav."

