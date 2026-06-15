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Joogipausid MM-il tekitavad vastakaid arvamusi: mängijad nurisevad, treenerid kiidavad

Jalgpalli MM
Hollandi koondis MM-il joogipausil
Hollandi koondis MM-il joogipausil Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpalli MM

2026. aasta jalgpalli-MM-il kasutusele võetud kohustuslikud joogipausid on tekitanud mängijate ja treenerite seas elavat arutelu. Kui mõned mängijaid leiavad, et pausid lõhuvad mängu rütmi, siis treenerite hinnangul annavad need ajapausid hoopis võimaluse taktikalisteks muudatusteks.

Rahvusvaheline Jalgpalliliit (FIFA) kehtestas kohustuslikud kolmeminutilised joogipausid pärast eelmisel aastal Ameerika Ühendriikides peetud jalgpalliklubide MM-i, kus kõrge temperatuur ja niiskus tekitasid muret. Pausid toimuvad umbes iga poolaja 22. minutil.

Hollandi koondise kapten Virgil van Dijk ütles, et talle ei meeldi pauside ajal näidatavad reklaamid ning tema hinnangul võiks joogipauside vajadust hinnata mängupõhiselt.

"Kui on väga palav, siis on need loomulikult vajalikud, kuid kõiki mänge ei peaks ühtemoodi käsitlema," sõnas van Dijk.

Sarnasel seisukohal oli Belgia poolkaitsja Youri Tielemans, kes märkis, et mõnes linnas pole kuumus nii suur probleem. Samas lisas ta, et kui reegel kehtib mõnes mängus, peab õigluse huvides kehtima see kõigile.

Treenerid näevad pausides aga eelkõige taktikalist võimalust. Belgia peatreener Rudi Garcia nimetas neid lausa treeneripausideks, sest need võimaldavad mängijatele mängu käigus juhiseid jagada.

Ka Prantsusmaa juhendaja Didier Deschamps tunnistas, et kasutab pause meeskonna mänguplaani kohandamiseks. "Meil on sisuliselt neli veerandit ning treenerid peavad selle uue reaalsusega kohanema," sõnas ta.

Kriitikute hinnangul võivad pausid mõjutada ka mängu käiku. Näiteks viigistas MM-i debütant Curacao alagrupi avamängus Saksamaa vastu 21. minutil, kuid vahetult sellele järgnenud joogipausi järel haaras Saksamaa initsiatiivi ning võitis kohtumise koguni 7:1.

Korey Stringeri Instituudi tegevjuht Douglas Casa, kelle juhitav organisatsioon töötab välja strateegiaid spordis äkksurma ennetamiseks, leiab, et pausid peaksid olema isegi praegusest pikemad.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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