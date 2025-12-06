Raieste oli Hispaania kõrgliigas lähedal kaksikduublile

Murcia võitis laupäeval kõik veerandajad ning läks pikale vaheajale 12-punktilises eduseisus, mängu lõpuks oli külalismeeskonna viskeprotsent 59. Murcia võitis lauavõitluse 40:29 ning tiim jagas 25 resultatiivset söötu.

Sander Raieste võttis juba avaveerandil maha viis lauapalli ning lisas ülejäänud mängu jooksul veel neli. Eesti ääremängija tabas kolmest kaugviskest kaks ja kümnest vabaviskest kuus, lõpuks jäi tema arvele seega 12 punkti ning üheksa lauda.

Lisaks temale jõudsid Murcia ridades kahekohalise punktisummani veel kuus meest, Devontae Cacok tabas 11 viskest üheksa ja kogus 19 punkti; nii Dylan Ennis kui Michael Forrest lõpetasid mängu 17 punktiga.

Murcia on üheksast mängust võitnud seitse, Valencia ja Madridi Real on oma kaheksast mängust teeninud samuti seitse võitu. Burgosel on tabelis üks võit.