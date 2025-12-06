X!

Raieste oli Hispaania kõrgliigas lähedal kaksikduublile

Korvpall
Sander Raieste
Sander Raieste Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Sander Raieste aitas oma koduklubi Murcia laupäeval Hispaania kõrgliigas 110:88 võiduni tabeli punase laterna Burgose San Pablo üle.

Murcia võitis laupäeval kõik veerandajad ning läks pikale vaheajale 12-punktilises eduseisus, mängu lõpuks oli külalismeeskonna viskeprotsent 59. Murcia võitis lauavõitluse 40:29 ning tiim jagas 25 resultatiivset söötu.

Sander Raieste võttis juba avaveerandil maha viis lauapalli ning lisas ülejäänud mängu jooksul veel neli. Eesti ääremängija tabas kolmest kaugviskest kaks ja kümnest vabaviskest kuus, lõpuks jäi tema arvele seega 12 punkti ning üheksa lauda.

Lisaks temale jõudsid Murcia ridades kahekohalise punktisummani veel kuus meest, Devontae Cacok tabas 11 viskest üheksa ja kogus 19 punkti; nii Dylan Ennis kui Michael Forrest lõpetasid mängu 17 punktiga.

Murcia on üheksast mängust võitnud seitse, Valencia ja Madridi Real on oma kaheksast mängust teeninud samuti seitse võitu. Burgosel on tabelis üks võit.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

09:38

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

08:27

Veesaar tegi Georgetowni vastu suure kaksikduubli

07.12

Drell ja Joventut maitsesid võidurõõmu

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

07.12

James Harden tõusis kõigi aegade skooritegijate edetabelis kümnendaks

07.12

Konontšuk aitas koduklubi lisaajal võidule

06.12

Vaaks tabas avapoolajal viis kaugviset ja Providence jätkab kodus veatult

06.12

Raieste oli Hispaania kõrgliigas lähedal kaksikduublile

06.12

Kalev/Cramo kaotas Eesti-Läti liigas teise mängu järjest

06.12

Barcelona lõpetas Crvena zvezda koduvõitude seeria

06.12

Skoorimasin Durant jõudis ümmarguse tähiseni, Thunderi hoog ei rauge

06.12

Kriisa ja Cincinnati pidid linnarivaali paremust tunnistama

05.12

Tartu Ülikool pikendas võiduseeriat, Keila Coolbet kaotas kodus

05.12

Selgusid naiste korvpalli karikavõistluste finalistid

05.12

Jamesi sööt aitas Lakersi võidule, aga ligi 19 aastat kestnud seeria lõppes

videod

sport.err.ee uudised

10:47

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

10:11

Madridi Real lagunes kodupubliku ees

09:38

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

08:59

Tormis Laine piirdus Beaver Creekis ühe laskumisega

08:27

Veesaar tegi Georgetowni vastu suure kaksikduubli

08:02

Eesti epeenaiskond teenis Vancouveri MK-etapil esikoha Uuendatud

07.12

Gerd Kanteri poeg astub tasapisi isa jälgedes: täna sain uue rekordi

07.12

Henry Hein: järgmisel suvel on Eneli pikaraja EM-il üks favoriitidest

07.12

Jefimova: Ralfi medal andis mulle motivatsioonilaksu

07.12

Naiste saalihokikoondis avas MM-il võiduarve

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid Uuendatud

07.12

Aigro sai Wislas 28. koha Uuendatud

07.12

Võru Barrus teenis Balti liigas võidulisa

07.12

Heina koduklubi kaotas suurimale rivaalile

07.12

Drell ja Joventut maitsesid võidurõõmu

loetumad

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid Uuendatud

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

07.12

Vormel-1 maailmameistriks krooniti Lando Norris

07.12

Hauser võttis kolmeaastase vaheaja järel etapivõidu, Ermits punktidele Uuendatud

07.12

Östersundi jälitussõidu võitis Fillon Maillet, Siimer tõusis kuus kohta Uuendatud

07.12

Lamparter teenis karjääri 20. MK-etapivõidu, Ilves sai 27. koha Uuendatud

07.12

Gerd Kanteri poeg astub tasapisi isa jälgedes: täna sain uue rekordi

08:02

Eesti epeenaiskond teenis Vancouveri MK-etapil esikoha Uuendatud

07.12

Jefimova: Ralfi medal andis mulle motivatsioonilaksu

07.12

Norra tegi jälle puhta töö, multitalent sai esimese etapivõidu Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo