Mai Narva on Pühajärve turniiril viimase päeva eel kolmandal kohal

Teisele kohale on tõusnud hollandi GM Jan Smeets 26 punktiga, kolmandal kohal on 24 punkti kogunud IM Mai Narva. Neljandana järgneb 23 punktiga IM Stavroula Tsolakidou (Kreeka) ning tema järel on GM Jaan Ehlvestil ja GM Aleksandr Volodinil kolmanda päeva lõpuks 22,5 punkti.

Väga edukalt on läinud ka turniiri noorimal mängijal, üheksa-aastasel Platon Kiritšenkol, kes on kogunud 12,5 punkti, nendest 2,5 suurmeistrite vastu.

Pühapäeval jäävad enne võitja selgumist mängida veel viimased viis vooru.