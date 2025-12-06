X!

Seitse neljast teinud Malinin võitis rekordilise vabakavaga GP-finaali

Iluuisutamine
Ilia Malinin
Ilia Malinin Autor/allikas: SCANPIX/AP
Iluuisutamine

USA iluuisutäht Ilia Malinin tõestas taaskord, miks teda kutsutakse neljakordsete hüpete kuningaks, kui püstitas Jaapanis Nagoyas toimuval GP-finaaletapil uue vabakava maailmarekordi.

Malinin sai neljapäeval toimunud meeste üksiksõidu lühikavas kirja pettumust valmistava tulemuse, kui kohtunikud hindasid tema kava 94,05 punktiga.

21-aastane ameeriklane läks seejärel vabakavas täispanga peale, kui ta sooritas esmakordselt seitse neljakordset hüpet ning pälvis sellega 238,24 punktiga. Malinin parandas sellega endale kuuluvat vabakava maailmarekordit (228,97 p) pea kümne punkti võrra.

"Läksin jääle ja pidin iga elemendi eest võitlema, olen nii õnnelik, et sain Jaapani publiku ees seda teha," sõnas Malinin pärast võitu. "Ilma nendeta poleks see võimalik olnud."

Lühikava järel liidrist Yuma Kagiyamast enam kui 14 punkti kaugusele jäänud Malinin kogus isiklikku tippmarki tähistavad 332,29 punkti ning edestas lõpuks jaapanlast (302,41 p) peaaegu 30 punktiga. Esikolmikusse mahtus veel jaapanlane Shun Sato (292,08 p).

"GP-finaal on see koht, kus saan uusi elemente katsetada ja aru saada, mis võimalik on. Eriti olümpiahooajal," lisas Malinin. "Olen oma esitusega väga rahul ja tean nüüd, et suudan pingelises olukorras need hüpped ära teha. Nüüd saan hakata oma kava täiustamise peale mõtlema, et see kõik ühtselt välja tuleks."

Malinin pole seni suutnud alistada Nathan Chenile kuuluvat koondtulemuse maailmarekordit, mille ameeriklane 2019. aasta GP-finaaletapil 335,30 punkti juurde viis. Suure tõenäosusega see rekord ühel päeval langeb, sest Malinin jäi Nagoyas lühikavas oma isiklikust rekordist enam kui 16 punkti kaugusele.

Malinin võidutses GP-finaaletapil kolmandat korda järjest, lisaks kuuluvad tema auhinnakappi kaks MM-tiitlit ning 2022. aastal tuli ta Tallinnas juunioride maailmameistriks.

Naiste arvestuses võitis GP-finaali ameeriklanna Alysa Liu, kes kogus 222,49 punkti. Talle järgnesid jaapanlannad Ami Nakai (220,89 p) ja Kaori Sakamoto (218,80 p). Lühikava järel esikohast haaranud jaapanlanna Mone Chiba ebaõnnestus vabakavas ja lõpetas viienda kohaga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

