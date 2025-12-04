X!

Malinin jäi GP-finaali lühikavas oma võimete tipust kaugele

Iluuisutamine
Ilia Malinin
Ilia Malinin Autor/allikas: SCANPIX/AP
Iluuisutamine

Sel nädalavahetusel toimub Jaapanis Nagoyas iluuisutamise GP-finaal. Meeste üksiksõidu lühikava järel juhib Yuma Kagiyama.

Jaapani mehed said kohaliku publiku rõõmuks neljapäeval toimunud meeste üksiksõidu lühikavas kaksikvõidu, kui Yuma Kagiyama kogus 108,77 ja Shun Sato 98,06 punkti. Kagiyama nihutas sellega ka oma isiklikku tippmarki ning jätkab lühikava kõigi aegade edetabelis viiendal kohal.

Lühikava järel on kolmas oma rekordile enam kui 15 punktiga alla jäänud USA iluuisutäht Ilia Malinin, kes kogus 94,05 punkti. Vaid 0,05 punktiga jääb temast maha itaallane Daniel Grassl, neile järgnevad Adam Siao Him Fa (78,49) ja Mihhail Šaidorov (71,30). Meeste vabakava sõidetakse Nagoyas kohaliku aja järgi laupäeva õhtul, sellele järgneb naiste üksiksõidu vabakava.

Ka paarissõidus on lühikava järel esikohal jaapanlased, kui Riku Miura - Ryuichi Kihara kogusid 77,32 punkti ning edestavad Itaalia iluuisutajaid Sara Contit - Niccolo Macciid 0,10 punktiga. Kolmandal kohal on Gruusiat esindav paar Anastassija Metelkina - Luka Berulava (75,04).

Toimetaja: Anders Nõmm

