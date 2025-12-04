Aasta parimateks judokateks valiti Kaljulaid ja Aktas

Eelmisel nädalal kogunesid judoklubide esindajad, treenerid ja sportlased Tallinnas Kalaranna kvartalis pidulikule tänuõhtule, et tänada ja tunnustada parimaid judokaid.

Judoliidu parimaks meesjudokaks valiti Klen-Kristofer Kaljulaid (Ookami), kes saavutas selle aasta maailmameistrivõistlustel viienda koha ning sai viienda koha ka mainekal Pariisi Grand Slamil.

Parimaks naisjudokaks valiti Emma-Melis Aktas (Olümpiko), kes tuli samuti MM-il viiendaks ning võitis Lima GP-l hõbemedali. Lisaks valiti Aktas ka parimaks naisjuunioriks. Juunioride vanuseklassis võitis Aktas U-21 EM-il pronksmedali, sai U-21 MM-il viienda koha ja võitis kaks korda U-21 Euroopa karikaetapi.

Parimaks meesjuunioriks valis judoliit Jakob Varese (Olümpiko), kes kordas eelmise aasta tulemust ja võitis U-21 Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali. U-21 EK-etappidelt on tal ette näidata kuld-, hõbe ja pronksmedal.

EJL-i parimaks meeskadetiks valiti Georg-Sebastian Nõges (Aitado), kes võitis U-18 EM-il pronksmedali. Parimaks naiskadetiks valiti Anna Azarumyan (Judoakadeemia), kes võitis sel aastal kolmel U-18 EK-etapil pronksmedali.

Parima treeneri tiitliga pärjati parimate sportlaste treenereid: Egert Ehari (Olümpiko), Priit Berg (Olümpiko), Vladimir Stepanjan (Judoakadeemia) ja Karl Tüksammel (Aitado).

Parimaks naisveteraniks valiti Evelin Pihlak (Altia), kes saavutas nii veteranide MM-il kui ka EM-il pronksmedali. Parim meesveteran on Artur Tkatšuk (Judoakadeemia), kes tuli veteranide Euroopa meistriks ja MM-il võitis pronksi.