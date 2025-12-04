X!

Aasta parimateks judokateks valiti Kaljulaid ja Aktas

Judo
Emma-Melis Aktas
Emma-Melis Aktas Autor/allikas: Eesti Judoliit
Judo

Eelmisel nädalal kogunesid judoklubide esindajad, treenerid ja sportlased Tallinnas Kalaranna kvartalis pidulikule tänuõhtule, et tänada ja tunnustada parimaid judokaid.

Judoliidu parimaks meesjudokaks valiti Klen-Kristofer Kaljulaid (Ookami), kes saavutas selle aasta maailmameistrivõistlustel viienda koha ning sai viienda koha ka mainekal Pariisi Grand Slamil.

Parimaks naisjudokaks valiti Emma-Melis Aktas (Olümpiko), kes tuli samuti MM-il viiendaks ning võitis Lima GP-l hõbemedali. Lisaks valiti Aktas ka parimaks naisjuunioriks. Juunioride vanuseklassis võitis Aktas U-21 EM-il pronksmedali, sai U-21 MM-il viienda koha ja võitis kaks korda U-21 Euroopa karikaetapi.

Parimaks meesjuunioriks valis judoliit Jakob Varese (Olümpiko), kes kordas eelmise aasta tulemust ja võitis U-21 Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali. U-21 EK-etappidelt on tal ette näidata kuld-, hõbe ja pronksmedal.

EJL-i parimaks meeskadetiks valiti Georg-Sebastian Nõges (Aitado), kes võitis U-18 EM-il pronksmedali. Parimaks naiskadetiks valiti Anna Azarumyan (Judoakadeemia), kes võitis sel aastal kolmel U-18 EK-etapil pronksmedali.

Parima treeneri tiitliga pärjati parimate sportlaste treenereid: Egert Ehari (Olümpiko), Priit Berg (Olümpiko), Vladimir Stepanjan (Judoakadeemia) ja Karl Tüksammel (Aitado).

Parimaks naisveteraniks valiti Evelin Pihlak (Altia), kes saavutas nii veteranide MM-il kui ka EM-il pronksmedali. Parim meesveteran on Artur Tkatšuk (Judoakadeemia), kes tuli veteranide Euroopa meistriks ja MM-il võitis pronksi.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

21:57

ETV spordisaade, 4. detsember

21:37

Malinin jäi GP-finaali lühikavas oma võimete tipust kaugele

21:05

Aasta parimateks judokateks valiti Kaljulaid ja Aktas

20:48

Jefimova pikal distantsil EM-finaali ei pääsenud

19:59

Milano Cortina olümpiatuli jõudis slämmifinalisti abiga Itaaliasse

19:31

Joonas Tamm lõpetas Rumeenia karikasarjas pika mängupausi

18:52

Rae jäi eurodebüüdiga rahule: need on hoopis teise hingamisega mängud!

18:33

IBU karikasarja avaetapp ei toonud rõõmu ka Eesti meestele

17:38

Pühajärve rahvusvaheline kiirmaleturniir tähistab juubelit

16:41

Jefimova: juba üks kuld võita on raske, aga teisel korral ootavad seda kõik

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

03.12

Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

03.12

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

03.12

Puhaste paberitega Kulbin saavutas karjääri parima koha, Norrale kaksikvõit Uuendatud

03.12

Kulbin: esimesel ringil hoidsin tagasi, teisel püüdsin Fillon Maillet'd

03.12

Prokurör: Mehis Viru soovis, et sportlane oleks täielikult tema kontrolli all

03.12

Clippers lõpetas ootamatult klubi legendi töölepingu

16:41

Jefimova: juba üks kuld võita on raske, aga teisel korral ootavad seda kõik

12:29

Jefimova ja Zaitsev jõudsid EM-il poolfinaali

08:43

Epeenaiskonna peatreeneri kohusetäitjaks valiti Meelis Loit

21.02

Spordiülekanded ERR-i kanalites

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo