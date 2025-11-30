X!

Kümne mehega Chelsea võitles Arsenalilt välja viigipunkti

Jalgpall
Inglismaa jalgpalli kõrgliiga: Chelsea - Arsenal.
Inglismaa jalgpalli kõrgliiga: Chelsea - Arsenal. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas tegi liidermeeskond Arsenal võõrsil linnarivaali Chelseaga 1:1 viigi.

Chelsea mängis suure osa kohtumisest vähemuses, sest poolkaitsja Moises Caicedo sai 38. minutil karmi vea eest otse punase kaardi.

Hoolimata kümnekesi jäämisest asus kodumeeskond 48. minutil juhtima, kui nurgalöögist tulnud pallile sai pea vahele Trevoh Chalobah. Arsenal viigistas 59. minutil Mikel Merino tabamusest, ent enamaks võimeline ei olnud.

Liigatabelis jätkab 30 punkti kogunud Arsenal liidrina, edestades Manchester Cityt viie ning Chelseat ja Aston Villat kuue punktiga. Villa alistas pühapäeval Boubacar Kamara 67. minuti väravast Wolverhampton Wanderersi 1:0.

Tiitlikaitsja Liverpool sai kahe kaotuse järel taas võidurõõmu tunda, olles võõral väljakul West Hamist üle 2:0. Väravate eest kandsid teisel poolajal hoolt Alexander Isak ja Cody Gakpo.

Võidusoonele naasis ka Manchester United, kes sai võõrsil Crystal Palace'ist jagu 2:1. Jean-Philippe Mateta poolt realiseeritud penalti viis Palace'i 36. minutil ette, aga 54. minutil vastas väravaga Joshua Zirkzee ja üheksa minutit hiljem lõi Unitedi võiduvärava Mason Mount.

Man United paikneb tabelis seitsmendal ja Liverpool kaheksandal positsioonil, mõlemal on koos 21 punkti.

Toimetaja: Henrik Laever

Jefimova tegi EM-il eel taas treener Heinaga trenni

