City päästis kolm punkti lisaminutitel, Sunderland tõusis esinelikusse

Inglismaa koondislane Phil Foden viis kodumeeskonna City juba 59. sekundil juhtima ning kaitsja Joško Gvardiol suurendas võõrustajate eduseisu 25. minutil kaheväravaliseks.

Külalised ei andnud aga alla: neli minutit pärast teise poolaja algust sahistas City kaitsjate segaduse järel võrku Dominic Calvert-Lewin ning kuigi kodumeeskonna väravavaht Gianluigi Donnarumma tõrjus 68. minutil Lukas Nmecha penalti, suunas Saksamaa ründaja tagasi põrganud palli siiski väravasse.

Cityle päästis mängu esimesel lisaminutil kolm punkti Fodeni madal kauglöök. Teisel kohal olev City on 13 vooruga kogunud 25 punkti, nelja punkti kaugusel olev tabeliliider Arsenal sõidab pühapäeval külla kolmandal kohal olevale Chelseale.

Selleks hooajaks taas kõrgliigasse tõusnud Sunderland naasis võidusoonele, kui oli koduväljakul 3:2 üle Bournemouthist. 22 punktiga ollakse tabelis neljandal kohal. Tottenham kaotas taas punkte, kui pidi kodus tunnistama Fulhami 2:1 paremust. Viimasest neljast mängust ainult ühe punkti teeninud Tottenham on tabelis 18 punktiga kümnes.