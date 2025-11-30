Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha

Esimeses vahetuses kokku kolme varupadrunit kasutanud Zahkna saatis Külma rajale kaheksandal kohal (+9,5), Külm lasi siis lamadestiirus puhtalt ja kerkis viiendaks (+14,4), aga Eesti hea võistlus jäi püstitiiru, mille järel pidi ta käima kahel trahviringil (+1.02,2).

Zahkna alustas oma teist vahetust 11. kohal, tegi kahe tiiru peale vaid ühe möödalasu ning Külm pääses teist korda rajale kümnendana (+1.26,2). Oma teises lamadestiirus võttis eestlanna ühe, teises püstitiirus kaks varupadrunit ja lõpuks ületas Eesti duo finišijoone kümnendal kohal (2+10; +1.54,3).

Esikoha nimel pidasid põnevat heitlust Norra ja Rootsi laskesuusatajad, kuid tiirudes olid seekord kodupubliku rõõmuks kindlamad Sebastian Samuelsson ja Ella Halvarsson (0+4), kes edestasid Sturla Holm Lägreidi ja Maren Kirkeeidet (0+6) 19,1 sekundiga. Kolmas oli ühe trahviringi kiuste Prantsusmaa duo Quentin Fillon Maillet ja Camille Bened (1+6; +37,3).

Enne võistlust:

Kui tavaliselt on Eesti paarissegateatesõidu duoks Rene Zahkna ja Regina Ermits, siis koos Susan Külmaga on Zahkna varemgi võistelnud, viimati Antholz-Anterselva MK-etapil 2024. aasta jaanuaris.

Prantsusmaad esindavad Östersundis Quentin Fillon Maillet ja Camille Bened, Rootsit Sebastian Samuelsson ja Ella Halvarsson ning Norrat Sturla Holm Lägreid ja Maren Kirkeeide. Eesti stardib numbri all kümme, kokku on stardis 24 duot.

Eelmisel hooajal toimunud neli paarissegateatesõitu said ka neli erinevat võitjat, kuid Prantsusmaa lisas ka kaks teist kohta. Eesti saagiks jäi MK-sarjas seitsmes, kaheksas ja üheksas koht ning MM-il tuli leppida 15. kohaga.