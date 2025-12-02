Soomlanna üllatusvõit jäi 0,3 sekundi kaugusele, Tomingas punktidel

Nelja tiiru peale kaks möödalasku teinud Wierer edestas ülinapilt 23-aastast soomlannat Sonja Leinamot, kes oli karjääri esimesele MK-etapivõidule väga lähedal, aga Wierer suutis tänu lõpuspurdile teda siiski 0,3 sekundiga edestada. Esimest korda MK-sarjas esikolmikusse jõudnud Leinamo eksis ühel lasul. Kolmanda koha sai samuti ühe trahviminuti teeninud prantslanna Camille Bened, kaotades Wiererile 8,4 sekundiga.

Tomingas eksis mõlemas püstitiirus korra ehk teenis kaks trahviminutit ja sai lõpuks 34. koha, kaotades võitjale 3.44,1. Tomingas oli eestlannadest ainus, kes MK-punkte teenis. Seejuures mäletatavasti eelmisel hooajal ei jõudnud Tomingas MK-etappidel kordagi punktikohale.

Kergelt külmetanud Susan Külm starti ei tulnud. Regina Ermits ja Grete Gaim alustasid mõlemad võistlust kolme möödalasuga. Ermits kogus lõpuks nelja tiiruga viis trahviminutit ja sai 55. koha (+5.09,3), Gaim jättis üles koguni 12 märki ja pidi 103 lõpetanu seas leppima viimase kohaga (+19.24,5).

Östersundi MK-etapp jätkub kolmapäeval meeste 20 km tavadistantsiga.

Enne võistlust:

Laskesuusatamise maailma karika sarja hooaeg sai alguse eelmisel nädalavahetusel ning võistlejad said pärast teatesõitusid esmaspäeva vabaks, aga sel nädalal jätkatakse individuaalsõitudega.

Hooaja esimesel tavadistantsi võistlusel asuvad rajale neli eestlannat: Regina Ermits kannab stardinumbrit 14 ja saab stardinimekirja järgi lähte kell 16.37, Tuuli Tomingas numbrit 57 (stardib kell 16.58), Susan Külm numbrit 71 (17.10) ning Grete Gaim numbrit 101 (17.20).

Mullu võitis hooaja esimese tavadistantsi Lou Jeanmonnot, kes kannab tänavuse hooaja esimesel võistlusel stardinumbrit 46 (stardib kell 16.53). Ühtlasi oli prantslanna tavadistantside arvestuses mullu parim, kuid MK-sarja üldvõit läks Franziska Preussile, kes kannab teisipäeval numbrit 44 ning stardib Jeanmonnot'st minut varem.

Silma tasub peal hoida ka numbrit 31 kandval itaallannal Lisa Vittozzil, kes tegi nädalavahetusel pärast pikka vigastuspausi oma esimese võistluse ning aitas Itaalial teenida teise koha nii naiste teatesõidus kui segateatesõidus.

Kokku on nimekirjas 106 sportlast.