Peatreener Kehvast: üks suuremaid arenguhüppeid, mida olen näinud

Laskesuusatamine
Foto: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Eesti laskesuusasõpradel on hooaja eel põhjust mõõdukaks optimismiks, Mark-Markos Kehva on ühe suvega teinud meeletu arenguhüppe.

21-aastane Kehva debüteeris maailmakarikasarjas möödunud talvel, kuid jäi isegi väga hea lasketäpsuse juures punktikohtadest kaugele. Näiteks Hochfilzeni sprindis kaotas ta Rootsi parimatele suusarajal ligi kolme minutiga, nüüd katsevõistlusel Idres mahtus aga samade meestega ühte minutisse.

"Kui vaadata mu eelmise aasta sõidukaotuseid ja siis asja natuke analüüsida, siis ei pea geenius olema, et aru saada, et asi on halb. Ja midagi peaks muutma. Võtsin ennast kätte ja arvan, et asi liigub õiges suunas küll," lausus MK-sarjas üheksa starti teinud Kehva ERR-ile.

"See suvi olin väga motiveeritud, treenisin kordades rohkem kui kunagi varem ja süstemaatiliselt kui kunagi varem. Ja nägin juba suve keskel, et asi kannab vilja."

Sportlasena ise Norra koondise piirimaile jõudnud ja tänavu kevadel Eesti koondise juhendamise üle võtnud norralane Hovard Bogetveit tunnistas, et selliseid arenguhüppeid ei näe sageli.

"See on üks suurimaid arenguhüppeid, mida olen näinud või millest kuulnud, aga samal ajal on ta ka treeningutel väga head tööd teinud. Minu arvates ei ole nii suur samm üllatus," lausus norralane.

"Asi ei ole ainult treenimises, vaid analüüsis ja tarkades otsustes. Muidugi tuleb treeningutel pingutada, aga mõistmine, kuidas keha töötab ja mida vajab, on ka teiste jaoks hea õppematerjal."

Kuigi Kehva ise hoiab jalad kindlalt maas ja tahab kõige teravamas tipus olla viie aasta pärast, kui olümpiat võõrustavad Prantsuse Alpid, on tema esiletõus oluline ka teatemeeskonnale.

"Eelnevad aastad on olnud kolm siukest kindlamat meest ja üks, neljas, on tavaliselt siuke... kes... parasjagu nagu hästi sõidab," lausus koondisekaaslane Kristo Siimer. "Ma arvan et see aasta on kuidagi kindlam võibolla see meeste teade. Kunagi ei tea, aga võibolla tundub, et neli nagu kindlamat meest on praegu võtta."

Laskesuusatamise maailmakarikasari alustab 29. novembril – meeste teade on kavas kohe avapäeval. "Hetkel olen päris enesekindel ja ootan põnevusega, kuidas me muu maailmaga võrreldes Östersundis hakkama saame. Ja siis vaatame, kas on põhjust ka unetuteks öödeks," sõnas Bogetveit.

Toimetaja: Siim Boikov

