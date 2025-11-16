X!

Siimer: laskmisega olen selles kohas, kus tahan olla

Laskesuusatamine
Kristo Siimer
Kristo Siimer Autor/allikas: ERR
Laskesuusatamine

Eesti laskesuusataja Kristo Siimer sai hooaja avavõistlustel Idres esimesel päeval 14. ja teisel 18. koha. Kahe päeva ja nelja piiru peale kogunes vaid üks möödalask ning just sellega jäi ta Rootsis väga rahule.

"Laskmisega olen väga selles kohas, kus tahan olla. Nii eile kui ka täna sain väga hästi hakkama. Täna on päris tuulised olud. Kahe päeva peale üks trahv - väga hea!" lausus Siimer ERR-ile. "Sõit on keskmine. Ma lootsin, et täna on natuke mõnusam minek, aga veel ei ole. Kokkuvõttes... võib enam-vähem jääda rahule."

Siimer tunnistas, et on tänavuse hooaja eel laskmisele natuke teistmoodi lähenenud. "Olen rohkem püstilaskmisega tegelenud ehk siis päris palju rõhku on läinud väikestele pisinüanssidele," selgitas ta.

"Läbi nende on trennides püstilaskmise kindlus palju tugevam võrreldes eelmise aastaga. Võistlused näitavad, et asja eest. Ma arvan, et see tee, mille praegu valinud olen, on päris edukas. Siiamaani on hästi vilja kandnud."

Samas ei muretse ta üleliia ka murdmaasõidu pärast. "Ma lootsin, et sõidan paremini, aga meil on veel kaks nädalat aega. Praegu oleme treeningute pealt tulnud, me ei ole selle jaoks valmistunud," sõnas laskesuusataja.

"Ma väga ei muretse, aga ootan ja natuke mõtlen, et miks mul nii hea sõiduvorm praegu võib-olla ei olnud. Aga hooaeg on pikk, meil on tegelikult veel natuke aega. Muretsemiseks mina endale mingit pinget peale ei pane."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

laskesuusauudised

17:11

Siimer: laskmisega olen selles kohas, kus tahan olla

16:43

Regina Ermits: hetkel võib veel julgelt treenida

15:14

Zahkna, Kehva ja Siimer jõudsid Idres 20 parema sekka

13:48

Taas MK-sarja lävele jõudnud Gaim: ma ei lakanud endasse uskumast

12:40

Külm oli eestlannadest parim, Ermits ja Tomingas samuti 25 seas

15.11

Zahkna: selliste võistluste eesmärk on saada kindlust ja mul see õnnestus

15.11

Zahkna tuli Rootsis kaheksandaks, Siimer 14.

15.11

Susan Külm: oli natuke rabistavaid vigu

15.11

Ermits: oleksin pidanud natuke varem julgemalt sõitma hakkama

15.11

Andrus Veerpalu töötab Ukraina laskesuusakoondise hooldemehena

15.11

Ermits tuli Rootsis kümnendaks, Tomingas eksis tiirudes

14.11

Tuuli Tomingas muukis lahti järskude vormikadude põhjuse

13.11

Norra multitalent otsustas ikkagi murdmaa kasuks

13.11

Johanna Talihärm valiti Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juhiks

13.11

Prantsusmaa laskesuusakoondises võib kerida teinegi skandaal

sport.err.ee uudised

18:45

Mikomägi tuli jõutõstmise MM-il neljandaks

18:28

Serviti sai eurosarjas napi võidu

17:43

Brasiilia sai mäesuusatamises esimese MK-etapivõidu

17:11

Siimer: laskmisega olen selles kohas, kus tahan olla

16:43

Regina Ermits: hetkel võib veel julgelt treenida

16:13

Panter sai Leedus kaks kaotust

15:43

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse

15:14

Zahkna, Kehva ja Siimer jõudsid Idres 20 parema sekka

14:53

Erinevate probleemidega kimpus olnud Aymoz võitis esimest korda GP-etapi

14:31

Laine Levi MK-etapil tulemust kirja ei saanud Uuendatud

14:27

Rekordilainel Tribuntsov: liigume õiges suunas

13:48

Taas MK-sarja lävele jõudnud Gaim: ma ei lakanud endasse uskumast

13:27

Kalev sai Olosel 16. koha, Himma ja Pulles ka 30 seas

12:40

Külm oli eestlannadest parim, Ermits ja Tomingas samuti 25 seas

12:22

Shiffrin võitis üheksandat korda Levil slaalomi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo