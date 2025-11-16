Siimer: laskmisega olen selles kohas, kus tahan olla

Eesti laskesuusataja Kristo Siimer sai hooaja avavõistlustel Idres esimesel päeval 14. ja teisel 18. koha. Kahe päeva ja nelja piiru peale kogunes vaid üks möödalask ning just sellega jäi ta Rootsis väga rahule.

"Laskmisega olen väga selles kohas, kus tahan olla. Nii eile kui ka täna sain väga hästi hakkama. Täna on päris tuulised olud. Kahe päeva peale üks trahv - väga hea!" lausus Siimer ERR-ile. "Sõit on keskmine. Ma lootsin, et täna on natuke mõnusam minek, aga veel ei ole. Kokkuvõttes... võib enam-vähem jääda rahule."

Siimer tunnistas, et on tänavuse hooaja eel laskmisele natuke teistmoodi lähenenud. "Olen rohkem püstilaskmisega tegelenud ehk siis päris palju rõhku on läinud väikestele pisinüanssidele," selgitas ta.

"Läbi nende on trennides püstilaskmise kindlus palju tugevam võrreldes eelmise aastaga. Võistlused näitavad, et asja eest. Ma arvan, et see tee, mille praegu valinud olen, on päris edukas. Siiamaani on hästi vilja kandnud."

Samas ei muretse ta üleliia ka murdmaasõidu pärast. "Ma lootsin, et sõidan paremini, aga meil on veel kaks nädalat aega. Praegu oleme treeningute pealt tulnud, me ei ole selle jaoks valmistunud," sõnas laskesuusataja.

"Ma väga ei muretse, aga ootan ja natuke mõtlen, et miks mul nii hea sõiduvorm praegu võib-olla ei olnud. Aga hooaeg on pikk, meil on tegelikult veel natuke aega. Muretsemiseks mina endale mingit pinget peale ei pane."