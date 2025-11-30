X!

Prantsusmaa võitis segateatesõidu, Eesti 14.

Laskesuusatamine
Lou Jeanmonnot segateatesõidu finišis
Lou Jeanmonnot segateatesõidu finišis
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise MK-etapil Östersundis võitis segateatesõidu Prantsusmaa koondis koosseisus Emilien Jacquelin, Eric Perrot, Justine Braisaz-Bouchet ja Lou Jeanmonnot (0+6; 1:05.16,5).

Prantsusmaale pakkusid kogu võistluse vältel kõige kõvemat konkurentsi Norra ja Itaalia. Otsustavaks sai viimane lasketiir, mille Jeanmonnot läbis puhtalt, kuid Lisa Vittozzi pidi appi võtma ühe varupadruni ja Ingrid Landmark Tandrevold oli sunnitud minema trahviringile. Prantslased edestasid finišis Itaaliat (0+8) 25,2 sekundiga ning Norrat (1+7) minuti ja viie sekundiga.

Kuue parema hulka jõudsid veel Soome (1+9; +1.45,8), Tšehhi (0+5; +1.46,1) ja USA (0+12; +1.54,0). Võõrustajariik Rootsi sai seitsmenda koha (3+10; +2.03,0).

Eesti avavahetust sõitnud Kristo Siimer pidi appi võtma kaks varupadrunit ja tema järel rajale pääsenud Mark-Markos Kehva kasutas ühte. Võistluse poolel maal oli Eesti kaheksandal kohal, aga kolmandana võistlustulle asunud Tuuli Tomingas vajus pärast lamadestiiru rajal ära ning andis teatepulga Regina Ermitsale üle 14. kohalt.

Ermits lasi mõlemas tiirus viiest viis, ent ei suutnud kohta parandada ja ületas finišijoone 14. võistlejana. Eesti nelik kasutas kokku viis varupadrunit ning kaotas võitjale ligi kolme ja poole minutiga.

Esmaspäeval on laskesuusatajatel puhkepäev ning võistlustega jätkatakse Östersundis teisipäeval, kui toimub naiste 15 km individuaaldistants.

Enne võistlust:

Numbri all 17 võistlevat Eestit esindavad pühapäeval Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva, Tuuli Tomingas ja Regina Ermits.

Kodupubliku ees tulevad Rootsi võistlusvormis lumele Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Linn Gestbolm ja Hanna Öberg. Prantsusmaa on stardis koosseisus Emilien Jacquelin, Eric Perrot, Justine Braisaz-Bouchet ning Lou Jeanmonnot, Norra nelikuks on Endre Strömsheim, Johan-Olav Botn, Karoline Offigstad Knotten ja Ingrid Landmark Tandrevold.

Paaris- ja segateatesõit on sel hooajal lisaks Östersundile kavas jaanuari keskel Nove Mestos ning märtsi keskel Otepääl, segateatesõit toimub ka Milano Cortina taliolümpiamängudel.

Toimetaja: ERR Sport

