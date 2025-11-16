X!

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks

Laskesuusatamine
Rene Zahkna
Rene Zahkna Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Laupäeval, 29. novembril antakse Östersundis avastart laskesuusatamise maailmakarikasarjale. Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon kinnitas avaetapi eel koondisesse üheksa sportlast.

Nii Eesti meestel kui ka naistel on maailmakarikasarjas neli stardikohta. Koondisesse kvalifitseerumisel läksid arvesse Idre katsevõistluste mõlemad võistluspäevad ehk kokku kahe võistluse tulemused.

Kolm sportlast pääses maailmakarikasarja koondisesse katsevõistluste tulemuste põhjal, neljanda ja meeste puhul viienda sportlase osas tegid otsuse rahvuskoondise treenerid Håvard Gutubø Bogetveit ja Karel Viigipuu ning spordidirektor Kauri Kõiv.

Östersundi maailmakarikaetapile sõidavad naistest Susan Külm, Regina Ermits, Tuuli Tomingas ja Grete Gaim, meestest Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva, Jakob Kulbin ja Mehis Udam. Östersundis toetavad koondist treenerid Håvard Gutubø Bogetveit, Karel Viigipuu ja Indrek Tobreluts.

IBU karikasarja esimesel etapil Obertilliachis võistlevad meestest Yaroslav Neverov, Frederik Marten Välbe, Rasmus Vainomäe ja Karl Rasmus Tiislär, naistest Pillerin Vilipuu, Kretel Kaljumäe, Hanna-Brita Kaasik ja Kätrin Kärsna. Obertilliachis toetab sportlasi järelkasvukoondise peatreener Martin Gultvedt Winger.

"Sportlaste rotatsioon kahe võistlussarja vahel toimub sportliku printsiibi alusel ja treenerite ettepanekul. Kuna Kesk-Euroopas ei ole vahemaad võistluspaikade vahel pikad, siis anname varuvõistlejatele võimaluse pigem startida madalamas sarjas ja vajadusel maailmakarikasarjaga liituda," ütles Kõiv.

Östersundi maailma karika etapp avatakse laupäeval, 29. novembril teatesõitudega, IBU karikasari saab hoo sisse neljapäeval, 4. detsembril Obertilliachis sprindisõitudega.

Toimetaja: Siim Boikov

