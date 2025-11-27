Kaljuvere edestas lühikavas Goidinat

Neljapäeval tulid esimestena jääle naisjuuniorid, kes esitasid lühikava. Parima tulemuse tegi šveitslanna Leandra Tzimpukakis, kes kogus uut isiklikku tippmarki tähistavad 63,22 punkti.

Teise ja kolmanda koha pälvisid Maria Eliise Kaljuvere ja Elina Goidina, kelle sooritusi hinnati vastavalt 61,02 ja 59,82 punktiga. Kaljuvere jäi oma rekordtulemusest 0,68 punkti kaugusele. Goidina kaotas oma tippmargile veidi enam kui nelja punktiga.

Eestlastest jõudis esikümnesse veel 14-aastane Sofia Nekrassova, kes parandas oma rekordit 3,61 punkti võrra ja sai 55,77 silmaga kuuenda koha. Naisjuunioride vabakava sõidetakse reede hommikul.

Meesjuunioride üksiksõidus teenisid kahe kava kokkuvõttes kolmikvõidu ameeriklased Patrick Blackwell (207,56), Lorenzo Elano (182,54) ja Zachary Lopinto (178,04). 17-aastane Blackwall oli parim nii lühikavas kui ka vabakavas.

Eesti uisutajatest oli ainsana võistlustules Ilja Nesterov, kes nihutas tippmarke mõlemas kavas ning tuli kokkuvõttes kuuendaks uue isikliku rekordiga 167,95 punkti.

Neljapäeva õhtul on kavas ka meeste ja naiste lühikavad. Meestest tulevad teiste seas jääle Aleksandr Selevko ja Arlet Levandi ning naiste võistlusel on üles antud valitsev Euroopa meister Niina Petrõkina.