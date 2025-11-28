Kaljuvere pääses Tallinnas pjedestaalile, Goidina napilt neljas

Neljapäeval lühikavas teiseks tulnud Kaljuvere püstitas reedel vabakavas uue tippmargi (117,69 punkti) ning kogus kokkuvõttes 178,71 punkti, mis andis kolmanda koha.

Elina Goidina hoidis lühikava järel kolmandat kohta, ent langes vabakavaga kokkuvõttes neljandaks. Goidina sai oma vabakava eest 116,98 punkti ning kokku tuli 176,80 punkti ehk kaotas Kaljuverele vaid 1,91 punktiga.

Esikoha võttis šveitslanna Leandra Tzimpoukakis (181,69), kes võitis lühikava ja oli vabakavas ameeriklanna Emilia Nemirovsky järel teine. Nemirovsky platseerus kokkuvõttes teisele kohale 180,04 punktiga.

Eestlastest tegi tubli võistluse ka Sofia Nekrassova, kes lõpetas 163,99 punktiga kuuendal kohal.

Reede õhtul tulevad Tondirabas jääle mees- ja naisüksiksõitjad. Meeste seas hoiab lühikava järel esikohta Aleksandr Selevko ja kõrges mängus on ka Arlet Levandi. Naiste üksiksõidus paikneb valitsev Euroopa meister Niina Petrõkina vabakava eel viiendal positsioonil.