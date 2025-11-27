Judo toob Venemaa lipu tagasi tatamile

Pärast Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse määras rahvusvaheline judoliit Venemaa sportlastele keelu oma lipu all nende egiidi all toimuvatel võistlustel esineda ja tagandas Vladimir Putini organisatsiooni aupresidendi kohalt.

"Sport on viimane sild, mis ühendab inimesi ja rahvaid väga keerulistes konfliktiolukordades ja keskkondades. Sportlastel ei ole mingit vastutust valitsuste ega teiste riiklike institutsioonide otsuste eest," teatas IFJ nüüdses avalduses.

"Otsus taastada täielik esindatus peegeldab IFJ-i usaldust oma eetiliste kaitsemeetmete, samuti spordiala tugevuse ja usaldusväärsuse osas."

Tänavu suvel Budapestis toimunud maailmameistrivõistlustel said neutraalse lipu all osalenud vene judokad kolm kulda ja kaks pronksi. Medalimaadest oli edukam üksnes Jaapan.