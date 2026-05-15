Spordikohus arutas Venemaa laskesuusatajate olukorda

Venemaa laskesuusatajad on rahvusvahelistelt võistlustelt eemaldatud alates Venemaa rünnakust Ukrainale 2022. aasta veebruaris. Rahvusvaheline olümpiakomitee on küll suunanud alaliite neid neutraalse lipu all võistlema, aga IBU pole seda teinud.

Venemaa laskesuusaliit, Venemaa paralümpiakomitee ja kaheksa Venemaa laskesuusatajat otsustasid esitada spordikohtusse ühishagi, mida kolmapäeval nelja tunni jooksul arutati. "Sel ajal kuulasid CAS-i vahekohtunikud ära argumendid, vaatasid üle oma seisukohad ja esitasid pooltele täpsustavaid küsimusi," teatas Venemaa laskesuusaliit.

Venemaa laskesuusatajaid esindavad Lausanne'is Šveitsist palgatud advokaadid. Istungi üksikasju ja poolte konkreetseid argumente vastavalt CAS-i reeglitele, mis sätestavad menetluse konfidentsiaalsuse, ei avalikustata.

Kohtuasjas on oodata lahendit lähinädalatel, aga täpne kuupäev pole veel teada.