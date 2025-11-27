Pariisis löödi kaheksa väravat, Liverpool sai Anfieldil koslepi

Tottenhami ründaja Richarlison viis külalised 35. minutil juhtima, aga avapoolaja viimasel minutil Vitinha viigistas. Viis minutit päras teise poolaja algust lõi Randal Kolo Muani aga 2:1 Tottenhamile.

Järgnes aga külaliste jaoks kohutav tosin minutit, sest Vitinha (53. minutil), Fabian Ruizi (59.) ja William Pacho (65.) tabamustest asus PSG ise 4:2 juhtima.

Ülejäänud kohtumise jooksul löödi veel kaks väravat: kõigepealt vähendas Kolo Muani teine tabamus (73.) külaliste kaotusseisu uuesti minimaalseks. Kolm minutit hiljem realiseeris Vitinha aga penalti, saades nõnda kirja kübaratriki.

Seejuures lõpetas PSG kohtumise kümnekesi, sest üleminutitel eemaldati küünarnukilöögi tõttu Lucas Hernandez.

Järjekordne kehv õhtu sel hooajal oli Liverpooli fännidel, sest nende lemmik kaotas kodus PSV Eindhovenile 1:4 (16. Dominik Szoboszlai - 6. Ivan Perišic, 56. Guus Til, 73., 90+1. Couhaib Driouech).

Inglismaa klubidest läks hästi aga Arsenalil, kes alistas kodus Müncheni Bayerni 3:1 (22. Jurrien Timber, 69. Noni Madueke, 77. Gabriel Martinelli - 32. Lennart Karl).

Tulemused: Kopenhaagen - Almatõ Kairat 3:2, Pafos - Monaco 2:2, Arsenal - Müncheni Bayern 3:1, Madridi Atletico - Milano Inter 2:1, Frankfurdi Eintrach - Atalanta 0:3, Liverpool - PSV Eindhoven 1:4, Pireuse Olympiakos - Madridi Real 3:4, PSG - Tottenham Hotspur 5:3, Lissaboni Sporting - Club Brugge 3:0.

Enne viimast põhiturniiri vooru jätkab ainsana täiseduga Arsenal, kel väravate vahe 14:1. Tosin punkti on kirjas PSG-l, Müncheni Bayernil, Milano Interil ja Madridi Realil.