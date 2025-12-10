X!

Hiline penalti tõi Liverpoolile punktid, võidukad ka Barcelona ja Bayern

Jalgpalli Meistrite liigas said teisipäeval tabelisse kolm punkti kirja nii FC Barcelona, Müncheni Bayern kui Liverpool.

Barcelona jäi koduväljakul Frankfurdi Eintrachti vastu avapoolaja keskel kaotusseisu, aga kohe teise poolaja alguses lõi keskkaitsja Joules Kounde kolme minuti jooksul kaks väravat ja tõi Kataloonia hiiule 2:1 võidu.

Sportingu vastu jäi Joshua Kimmichi 54. minuti omavärava järel koduplatsil kaotusseisu ka Müncheni Bayern, aga vastus oli kiire ja terav. 65. minutil viigistas seisu Serge Gnabry, neli minutit hiljem viis Lennart Karl võõrustajad juhtima ja lõppskoori 3:1 vormistas Jonathan Tah omakorda kümme minutit hiljem.

Karlist sai 17 aasta ja 290 päeva vanusena sealjuures noorim mängija, kes löönud värava kolmes järjestikuses Meistrite liiga kohtumises. Liverpoolil õnnestus San Siro staadionil Interi vastu kolm punkti võtta 88. minutil, mil Dominik Szoboszlai realiseeris Florian Wirtzi teenitud penalti ja tegi lõppskooriks 1:0.

Itaalia kõrgliigas sel hooajal alles 12. kohal olev Atalanta jätkab Meistrite liigas heas hoos, kui on oma kuuest mängust võitnud neli ja on tabelis kolmandal kohal. Teisipäeval oldi 2:1 üle Chelseast.

Ainsana jätkab täiseduga Arsenal, kes on võitnud kõik oma viis mängu ja sõidab kolmapäeval külla Club Bruggele. Bayernil on 15 ja Atalantal 13 punkti, 12 punkti peal olev PSG mängib kolmapäeval võõrsil Athleticuga. Hooaega nelja järjestikuse võiduga alustanud Inter on nüüd kaotanud kaks mängu järjest, 12 punkti on ka Liverpoolil, Atleticul ja Madridi Realil. Barcelonal on tabelis kümme punkti.

Teised tulemused:
PSV - Madridi Atletico 2:3
Royale Union SG - Marseille 2:3
Tottenham - Praha Slavia 3:0
Almatõ Kairat - Pireuse Olympiakos 0:1
Monaco - Galatasaray 1:0

Toimetaja: Anders Nõmm

