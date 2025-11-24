Mark Mägi tuli Eesti meistriks kahes formaadis

14.1 formaadi värske Eesti meister on Mark Mägi, kes näitas kogu turniiri vältel kindlat ja kaalutletud mängu. Finaalis alistas ta Karl Gnadebergi, tuues endale järjekordse olulise tiitlivõidu. Mihkel Rehepapp ja Revo Maimre lõpetasid võistluse kolmandatel kohtadel.

10-palli formaadis tuli sel aastal samuti Eesti meistriks Mägi. Tasavägises ja põnevas finaalis alistas ta Mihkel Rehepappi seisuga 9–8. Poolfinaalis oli Mägi ülekaalukas Karl Gnadebergi vastu, võites tulemusega 8–1. Teises poolfinaalis teenis Mihkel Rehepapp finaalipääsu, kui ta alistas Gert Maimre 8-5.

Igas formaadis osaleb 32 Eesti tugevamat piljardisportlast, kes pääsevad võistlustele edetabeli ja kvalifikatsiooniturniiride kaudu. Tänavused 8- ja 9-palli formaadi Eesti meistrid selguvad 12.–14. detsembril.

Eesti esinumber Denis Grabe viibib hetkel USAs toimuval suurturniiril, mistõttu osaleb vaid 8- ja 9-palli formaadis.