Bayern tuli dünaamilise prantslase juhtimisel kaotusseisust välja

Jalgpall
Michael Olise
Michael Olise Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgpall

Saksamaa jalgpallihiid Müncheni Bayern jäi laupäeval koduväljakul Freiburgi vastu kiirelt kaotusseisu, aga vastane ei jäänud karistamata.

Tabelikeskmik Freiburg üllatas Allianz Arenale tulnud 75 000 pealtvaatajat, kui Yuito Suzuki külalised 12. minutil juhtima viis ja Johan Manzambi viis minutit hiljem edu kahekordistas. Mõlemad väravad sündisid nurgalöögist.

Bayerni vastus oli karm ning 22. minutil mängis Michael Olise vabaks 17-aastase Lennart Karli, kes skooris Müncheni esimese värava. Poolajapausiks oli mäng viigis, sest Olise kõmmutas teisel lisaminutil tabloole viigi.

Teine poolaeg kuulus täielikult võõrustajale ja kuigi Karli 52. minut jäi VAR-iga konsulteerimise järel lugemata, viis Dayot Upamecano 55. minutil Bayerni juhtima. Harry Kane sai 60. minutil jala valgeks, 78. minutil tegi Olise taaskord eeltööd, kui Nicolas Jackson viienda värava lõi ja võidule pani punkti Olise ise, kes vormistas 85. minutil kauni kauglöögiga seisuks 6:2.

23-aastane Olise tegi tõelise hiilgemängu, sest sooritas väravasöötude kübaratriki ning sai ise kaks väravat kirja. Portaal Flashscore hindas prantslase tegevusi täiusliku kümnega, FotMob andis talle hindeks 9.9.

11 mänguga kümme võitu ja ühe viigi kogunud Bayern jätkab 31 punktiga Bundesligas kindlal esikohal, Meistrite liiga kohtadele mahuvad veel Leverkuseni Bayer (23 p), Dortmundi Borussia ning Leipzig (mõlemad 22 p), aga viiendal real jätkaval Stuttgartil on samuti 22 punkti.

Pühapäeval käivad väljakul nii Karl Jakob Heina (Bremeni Werder) kui Karol Metsa (St. Pauli) koduklubid. Hein ja Werder on 15 punktiga kaheksandad, St. Pauli on teeninud seitse punkti ja peab end väljalangemistsoonist välja võitlema.

Teised tulemused:
Wolfsburg - Leverkusen 1:3
Heidenheim - Mönchengladbachi Borussia 0:3
Dortmund - Stuttgart 3:3
Augsburg - Hamburg 1:0
Köln - Frankfurdi Eintracht 3:4

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Bayern tuli dünaamilise prantslase juhtimisel kaotusseisust välja

