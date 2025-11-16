X!

Zahkna, Kehva ja Siimer jõudsid Idres 20 parema sekka

Laskesuusatamine
Rene Zahkna
Rene Zahkna Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Rootsis Idres peetaval traditsioonilisel laskesuusatajate hooaja avavõistlusel oli teisel päeval meeste 10 km sprindis eestlastest parim Rene Zahkna.

Kehvade lumeolude tõttu polnud trahviringi, iga möödalask tähendas 22-sekundilist ajakaristust.

Mõlemad tiirud puhaste paberitega läbinud Zahkna sai 13. koha, kaotades võitjale 55,2 sekundiga. 20 parema sekka jõudsid ka kolm möödalasku teinud Mark Markos Kehva ja ja ühel lasul eksinud Kristo Siimer. Kehva sai 16. (+1.05,5) ja Siimer 18. koha (+1.08,0).

Kolmikvõidu võtsid sakslased. Esikoha teenis ühe möödalasu teinud Lucas Fratzscher, edestades koondisekaaslasi David Zobelit ja Johannes Kühni vastavalt 1,7 ja 22,4 sekundiga.

Teistest eestlastest oli Mehis Udam 27. (0+1; +1.46,4), Yaoslav Neverov 29. (1+1; +1.49,6), Jakob Kulbin 31. (2+1; +2.02,1), Rasmus Vainomäe 44. (0+0; +2.34,9), Frederik Välbe 48. (1+0; +2.59,8), Maanus Udam 57. (1+3; +4.02,4), Karl Rasmus Tiislär 66. (3+3; +4.49,7), Sander Saviste 68. (2+1; +4.58,4) ja Oskar Orupõld 71. (2+5; +5.18,6). Sõidu lõpetas 81 meest.

Toimetaja: Maarja Värv

