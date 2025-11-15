Zahkna tuli Rootsis kaheksandaks, Siimer 14.

Mõlemad tiirud eksimusteta läbinud eestlane kaotas võitnud rootslasele Sebastian Samuelssonile minuti ja 30,8 sekundiga.

Samuti tiirud nulliga läbinud Samuelssonile järgnesid sakslased Philipp Horn (1; +39,9), Saimon Kaiser (0; +53,6) ja Justus Strelow (0; +59,3) ja koondisekaaslane Martin Ponsiluoma (3; +1.10,2).

Kristo Siimer tuli 14. (0; +1.56,5) ja Mark-Markos Kehva 22. koha (2; +2.14,5). 40 hulka jõudsid ka Jakob Kulbin (31.; 1; +2.50,2), Yaroslav Neverov (34.; 2; +3.06,1) ja Mehis Udam (38.; 3; +3.21,2).

Karl Rasmus Tiislär sai 47. (3; +3.54,1), Frederik Välbe 50. (2; +5.12,6), Oskar Orupõld 65. (4; +5.25,8), Maanus Udam 66. (4; +5.26,2), Rasmus Vainomäe 68. (4; +5.56,3) ja Sander Saviste 77. koha (4; +6.30,9).

Eesti koondise jaoks on tegemist ühtlasi katsevõistlustega MK-sarja. Esimesele MK-etapile sõidavad tulemuste põhjal kolm meest ja kolm naist. Neljanda ja viienda sportlase nimetavad koondisesse treenerid ja spordidirektor.