Zahkna tuli Rootsis kaheksandaks, Siimer 14.
Laskesuusatamise hooaja avavõistlusel Idres teenis Rene Zahkna laupäeval peetud meeste sprindis kaheksanda koha.
Mõlemad tiirud eksimusteta läbinud eestlane kaotas võitnud rootslasele Sebastian Samuelssonile minuti ja 30,8 sekundiga.
Samuti tiirud nulliga läbinud Samuelssonile järgnesid sakslased Philipp Horn (1; +39,9), Saimon Kaiser (0; +53,6) ja Justus Strelow (0; +59,3) ja koondisekaaslane Martin Ponsiluoma (3; +1.10,2).
Kristo Siimer tuli 14. (0; +1.56,5) ja Mark-Markos Kehva 22. koha (2; +2.14,5). 40 hulka jõudsid ka Jakob Kulbin (31.; 1; +2.50,2), Yaroslav Neverov (34.; 2; +3.06,1) ja Mehis Udam (38.; 3; +3.21,2).
Karl Rasmus Tiislär sai 47. (3; +3.54,1), Frederik Välbe 50. (2; +5.12,6), Oskar Orupõld 65. (4; +5.25,8), Maanus Udam 66. (4; +5.26,2), Rasmus Vainomäe 68. (4; +5.56,3) ja Sander Saviste 77. koha (4; +6.30,9).
Eesti koondise jaoks on tegemist ühtlasi katsevõistlustega MK-sarja. Esimesele MK-etapile sõidavad tulemuste põhjal kolm meest ja kolm naist. Neljanda ja viienda sportlase nimetavad koondisesse treenerid ja spordidirektor.
