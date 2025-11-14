X!

Jürgen Henn valiksarjast: ei ole rahul, õppida on väga palju

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn ei jää lõppenud MM-valiksarjaga rahule ning toonitas, et õppida on palju. Ühtlasi tuleb mõelda, kuidas Euroopa parematega tasemevahet vähendada.

Eesti jalgpallikoondis lõpetas MM-valikturniiri võidu, viigi ja kuue kaotusega, mis andis alagrupis Norra, Itaalia ning Iisraeli järel neljanda koha. Võidu ja viigi saime kätte seljataha jäänud Moldovalt, teistele kaotasime kahel korral – valikturniiri lõpetuseks Norrale võõrsil 1:4. Vastane lõi kõik väravad teise poolaja alguses tosina minuti sees.

"Teadsime ka teisel poolajal, milleks valmis olla. Peame analüüsima, miks me ei suutnud [olla valmis] ja tegime individuaalselt kaitsmisel mõned suured vead. Selline võistkond kasutab need ära," tõdes Henn.

Eesti lõi valiksarjas kaheksa mänguga kaheksa, aga lubas endale lüüa 21 väravat. Norra, Itaalia ning Iisraeli vastu jäid punktid võtmata, ehkki paari korral polnud need kaugel.

"Loomulikult jäävad kripeldama mängud kodus Iisraeli ja võib-olla ka Norraga, kus mängisime korralikult, aga ei suutnud seda tulemuseks vormistada. Rahul ei ole," tunnistas Henn. "See, et suutsime lüüa ka tugevatele väravaid ja tekitada võimalusi, on positiivne. Kasutasime päris palju noori ja nad said mängida, mis on tähtis, aga õppida on kindlasti väga-väga palju."

"Vastased, kellega oleme siin mitte väga kauges minevikus suutnud võrdselt mängida, siis millistesse klubidesse nende mängijad on liikunud ja kus nad mängivad. Kui kiiresti maailm eest ära liigub," arutles ta. "Kindlasti on see meile ka suur mõttekoht ja küsimärk, kuidas seda vahet väiksemaks teha."

Jalgpallikoondis lõpetab aasta maavõistlusega võõrsil Küprose vastu, mis peetakse uue nädala teisipäeval.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

jalgpalliuudised

22:51

Jürgen Henn valiksarjast: ei ole rahul, õppida on väga palju

21:42

Soome kaotas Pukki viimases valikmängus ootamatult Maltale

18:45

Suriname ja Curacao jõudsid MM-ist ühe sammu kaugusele

16:53

Noormeeste U-17 koondis naaseb Ungarist võidu ja kaotusega

08:36

Prantsusmaa kindlustas MM-pileti, Ronaldo sai punase kaardi

13.11

Mets norrakate väravasajust: kohutavad kuus minutit

13.11

Saarma: kahjuks jälle räägime ühest poolajast

13.11

VIDEO | Norra murdis Eesti vastupanu nelja järjestikuse väravaga

13.11

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale Uuendatud

13.11

Wolverhampton nimetas uueks peatreeneriks endise mängija

13.11

Henn jättis koosseisust välja Yakovlevi ja Mustmaa

13.11

Eesti jalgpallinoored viigistasid EM-valikmängus Portugaliga

12.11

Üle 20 minuti kümnekesi mänginud noortekoondis alistas Ungari

12.11

Norra peab mänguks Eestiga vangerdama, aga Trondheimis ei vastata telefonile

12.11

Endine Brasiilia koondislane on südameprobleemide tõttu haiglaravil

fotod

sport.err.ee värsked uudised

23:12

Ellermann: tippu jõudmiseks peab olema erilise karakteriga hobune

22:35

Grünmann enne Sloveenia mängu: ootan, et oleme heas mõttes vastik sats

22:17

ETV spordisaade, 14. november

22:01

Kullas: ülilahe, et selline üritus on Eestisse saadud

21:19

Kanadas õppiv Sirgi: minu siht on minna USA-sse ülikooli

20:40

Žalgiris sai Euroliigas hooaja neljanda kaotuse

20:18

Annuk Sloveenia mängust: üritame innukusega neilt mõned võimalused ära võtta

19:49

Petrõkina võistlustulle naasmine lükkub edasi

19:17

Keila KK lõpetas ühe leegionäriga koostöö

18:08

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

17:27

Sinner pikendas kodupubliku ees võiduseeriat

16:25

Kolm eestlast jõudis esimese lume võistlusel sprindis poolfinaali

15:42

"Spordipühapäev" võtab luubi alla seisu Eesti jalgpallis ja laskesuusas

15:02

Soome võrkpallilegend on valmis aitama Barrust

14:22

Tribuntsov parandas jälle Eesti rekordit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo