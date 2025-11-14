Jürgen Henn valiksarjast: ei ole rahul, õppida on väga palju

Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn ei jää lõppenud MM-valiksarjaga rahule ning toonitas, et õppida on palju. Ühtlasi tuleb mõelda, kuidas Euroopa parematega tasemevahet vähendada.

Eesti jalgpallikoondis lõpetas MM-valikturniiri võidu, viigi ja kuue kaotusega, mis andis alagrupis Norra, Itaalia ning Iisraeli järel neljanda koha. Võidu ja viigi saime kätte seljataha jäänud Moldovalt, teistele kaotasime kahel korral – valikturniiri lõpetuseks Norrale võõrsil 1:4. Vastane lõi kõik väravad teise poolaja alguses tosina minuti sees.

"Teadsime ka teisel poolajal, milleks valmis olla. Peame analüüsima, miks me ei suutnud [olla valmis] ja tegime individuaalselt kaitsmisel mõned suured vead. Selline võistkond kasutab need ära," tõdes Henn.

Eesti lõi valiksarjas kaheksa mänguga kaheksa, aga lubas endale lüüa 21 väravat. Norra, Itaalia ning Iisraeli vastu jäid punktid võtmata, ehkki paari korral polnud need kaugel.

"Loomulikult jäävad kripeldama mängud kodus Iisraeli ja võib-olla ka Norraga, kus mängisime korralikult, aga ei suutnud seda tulemuseks vormistada. Rahul ei ole," tunnistas Henn. "See, et suutsime lüüa ka tugevatele väravaid ja tekitada võimalusi, on positiivne. Kasutasime päris palju noori ja nad said mängida, mis on tähtis, aga õppida on kindlasti väga-väga palju."

"Vastased, kellega oleme siin mitte väga kauges minevikus suutnud võrdselt mängida, siis millistesse klubidesse nende mängijad on liikunud ja kus nad mängivad. Kui kiiresti maailm eest ära liigub," arutles ta. "Kindlasti on see meile ka suur mõttekoht ja küsimärk, kuidas seda vahet väiksemaks teha."

Jalgpallikoondis lõpetab aasta maavõistlusega võõrsil Küprose vastu, mis peetakse uue nädala teisipäeval.