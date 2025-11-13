X!

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale

Jalgpalli MM-valikmäng: Norra - Eesti.
Eesti jalgpallikoondis kaotas viimases MM-valikmängus võõrsil Norrale 1:4.

Avapoolaeg möödus ootuspäraselt kodumeeskonna Norra dikteerimisel, kuid Eesti pidas kaitses hästi vastu. Norra sooritas küll 13 pealelööki, aga ühtegi sajaprotsendilist väravavõimalust neil ei tekkinud. Eesti sai kirja kaks pealelööki, millest üks lendas tribüünidele ja teise tõrjus puurivaht Ørjan Nyland.

Teisel poolajal jätkus võrdset heitlust kuni 50. minutini, mil Sander Berge tsenderdusest tulnud palli suunas peaga Eesti väravasse Alexander Sørloth.

Vaid kaks minutit hiljem kasvatas Madridi Atleticos leiba teeniv Sørloth eduseisu kaheväravaliseks ning seejärel sai mõne minutiga kaks väravat kirja ka Erling Haaland.

Eestil õnnestus värav tagasi lüüa 65. minutil, kui Kevor Palumetsa antud pika läbisöödu realiseeris Robi Saarma. 24-aastase ääreründaja jaoks oli tegu esimese väravaga koondise särgis.

Paar minutit enne normaalaja lõppu avanes 17-aastasel Marten-Chris Paalbergil suurepärane võimalus Norra väravavõrku teist korda sahistada, kuid paraku tabas pall latti.

Eesti kogus I-valikgrupis ühe võidu, ühe viigi ja kuus kaotust. Punktid teeniti mängudes Moldova vastu, kellest saadi võõrsil jagu 3:2 ning kellega tehti koduväljakul 1:1 viik.

Norra on võitnud kõik seitse seni peetud valikmängu väravate vahega 33:4 ning on sisuliselt kindlustanud otsepääsme 2026. aasta MM-ile.

Enne mängu:

Novembris tõmmatakse valikturniiri grupifaasile joon alla ja koondistel on pidada veel üks-kaks kohtumist. Eesti kuulub nende meeskondade hulka, keda ootabki veel vaid üks mäng ja seda Oslos alagrupi liidriga.

Norra on kulgenud selles valiktsüklis väga võimsalt: võidetud on kõik kuus senist kohtumist väravate vahega 29:3. Seejuures seni oma kõige tagasihoidlikum võit on saadud just A. Le Coq Arenal, kus otsustas üks Erling Haalandi tabamus.

Norra ei ole veel kindlustanud kohta MM-finaalturniiril, kus viimati mängiti eelmise sajandi lõpus. Ka Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril osaleti viimati veerand sajandit tagasi ehk ootus üle aegade taas püünele jõuda on suur.

"Olen oma jalgpalluri karjääri jooksul elanud üle mitmeid tõuse ja mõõnu. Meil on ees veel kaks mängu ja meie ümber on palju kära ja positiivseid jutte," lausus kaitsja Kristoffer Ajer enne mänge Eesti ja Itaaliaga.

"Aga oma tiimi sees oleme väga keskendunud neljapäevase ja pühapäevase mängu eel. Praegu oleksime ilmselt üsna igav seltskond, kui peaksime jalgpallist rääkima. Aga nii peabki olema."

Pärast mängu Eestiga seisab ees kohtumine oma ainsa konkurendiga esikohale ehk Itaaliaga. Kolm punkti Eesti vastu teeks nende olukorra mõistagi palju kergemaks.

Eesti koondisel on ainsana kõik edasipääsušansid kadunud, kuna Iisrael ja Moldova võivad loota pääsu Rahvuste liiga koha aluse. Nii et Oslos jääb üle mängida üksnes au peale.

Olukorra teeb keerulisemaks, et puudub mitu olulist mängijat: Maksim Paskotši ja Mattias Käit. "Selge on see, et nad on väga heas hoos, ülimotiveeritud kindlasti, kuna neil on väga hea võimalus MM-finaalturniirile saada," sõnas Eesti koondise esikinnas Karl Jakob Hein mõne päeva eest ERR-ile.

"Meil on siin kolm-neli päeva aega ja proovime endast anda maksimumi, et leida endale sobiv mänguplaan ja kindlasti Oslosse võitlema minna."

Eesti on oma valikgrupis neljandal kohal, langeda ega tõusta sellelt kohalt ei saa. Kuid mäng Norraga on ikkagi olulise kaaluga.

"Jah, kindlasti on [midagi] kaalul, eelkõige koondise eest mängides just au – iga kord kui väljakule astud, esindame Eesti riiki – iga mäng on väga tähtis ja igal juhul tahame tulemust teha," ütles Hein.

