Saarma: kahjuks jälle räägime ühest poolajast

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondis kaotas viimases MM-valikmängus võõrsil Norrale 1:4. Oma 13. koondisemängus jala valgeks saanud Robi Saarma sõnul pakkus debüütvärav vaid väikest lohutust, sest koondis lagunes taas pärast head avapoolaega.

"Eks värav natukene leevendab [kaotusevalu]. Minu jaoks isiklikult oli see eriline hetk. Eriti sellise publiku ees nagu Norras. Täismaja ees väravat lüüa on hea, aga suures pildis kaotust ei muuda. Kindlasti oleks parem olnud, kui seis oleks võrdne olnud või oleksime juhtima läinud, aga kahjuks andsime mängu teise poolaja alguses ära. Hetkeks oli hea tunne, aga pikemas plaanis mitte nii väga," rääkis Saarma mängu järel ERR-ile.

Saarma sõnul suutis Norra valiksarja jooksul tõestada, et nad kuuluvad maailma tippkoondiste hulka. "Kui neid ja Itaaliat võrrelda, siis meil oli Norra vastu raskem. Kui Itaaliast räägitakse kui väga-väga kõrge klassiga meeskonnast, siis usun, et Norra on nendega kindlasti samal pulgal. Nagu tänane mäng näitas, olime sunnitud terve mängu kaitsma. Ei olnud lihtne nende vastu."

Rahvuskoondisel seisab sel aastal ees veel üks kohtumine, kui järgmisel nädalal minnakse maavõistlusmängus võõrsil vastamisi Küprosega. Eesti koondis on käimasoleval aastal pidanud üheksa mängu, millest on võidetud üks, viigistatud kaks ja kaotatud kuus. Milles on koondis selle aasta jooksul sammu edasi teinud?

"Ühtsuses. Rasketel hetkedel tuleb kokku hoida. Tulemused ei ole sel aastal olnud positiivsed, seega tulemuste mõttes ei ole edasiminekut olnud, aga arvan, et mingite väikeste detailidega oleme küll teinud sammu edasi. Näiteks esimene poolaeg Norra vastu. Kahjuks jälle räägime ühest poolajast, aga näitasime head kaitsetööd ja hoidsime väljakul kokku. Kahjuks teisel poolajal me ei suutnud mängida nii, et oleks olnud kaks võrdset poolaega," tõdes Saarma.

Toimetaja: Henrik Laever

