X!

Rauno Sappinen: ei ole võidupinget, vaid väga suur võidusoov

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondis lõpetab koondiseaasta Küprosel teisipäevase maavõistlusmänguga. Punktide peale ei mängita, kuid omajagu võidukohustust tunneb Eesti siiski.

Pärast Norra mängu lendas jalgpallikoondis eelmise nädala lõpus Oslost otse Küprosele, kus on saanud nüüd heas kliimas treenida ja senist mängu analüüsida ning uueks valmistuda.

"Meie jaoks on kindlasti väga oluline see mäng võita. Võtta Küproselt ära palliga mängimise tuju, vallata ise palju palli ja läbi selle luua võimalusi ja lüüa väravaid. Kaitses vältida lihtsaid vigu ja hoida enda pool puhas," rääkis koondise särgis 14 väravat löönud Rauno Sappinen.

Kuna tegemist on maavõistlusega, pole kohtumises punktid kaalul. Küll aga on Eestil võimalik hooaeg võidu ja positiivse tooniga lõpetada. Seega on kohtumises siiski ka omad kastanid tules.

"Ma ei ütleks, et see on võidupinge, vaid see on väga suur võidusoov. Vaatamata sellele, et see on sõpruskohtumine, siis me kindlasti lähme seda mängu võitma," sõnas Sappinen.

Küprose-Eesti maavõistluse otseülekanne algab teisipäeval ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis pärast Läti - Eesti korvpalli naiste EM-valikmängu lõppu kell 19.00.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgpalliuudised

22:25

Rauno Sappinen: ei ole võidupinget, vaid väga suur võidusoov

21:25

Harju Laagri pikendas peatreeneriga lepingut

20:54

FOTOD | Norra jalgpallikoondislased võeti kodumaal vastu sangaritena

17:52

Neidude jalgpallikoondis alustas UEFA sõprusturniiri kaotusega Ukrainale

10:11

Saalijalgpalli meistriliigas sündis hooaja esimene viik

09:03

Itaaliast üle jooksnud Norra pälvis MM-pileti

15.11

Hispaania tagas sisuliselt MM-pileti, Taani ja Šotimaa tegid elu põnevaks

15.11

Portugaliga viigistanud noortekoondis sai punkti ka Belgialt

15.11

Lillemäe: tahame, et keegi tuleks ja astuks kandadele

15.11

Saaliliiga liider FC Bunker Partner sai neljanda võidu

15.11

Selgus naiste jalgpallikoondise mängukalender MM-valiksarjas

15.11

Kaheksanda järjestikuse meistritiitli saanud Flora lõpetas hooaja võidukalt

15.11

Messi ja Martinez vormistasid Aafrikas Argentinale võidu

15.11

Horvaatia tagas koha finaalturniiril, Hollandil jäi veel napilt puudu

14.11

Jürgen Henn valiksarjast: ei ole rahul, õppida on väga palju

fotod

sport.err.ee värsked uudised

22:02

ETV spordisaade, 17. november

20:08

Piiri taga tegid enim skoori Kurik, Tammearu, Vares ja Allik

19:32

Anthony Joshua läheb poksiringis vastamisi Jake Pauliga

18:56

Asi Läti naiskonna staarist: nii kindla viskaja vastu meie veel mänginud ei ole

18:19

Abitreener Pehka: meil on kuus väga korralikku veerandit ette näidata

17:25

Üksiksõidu maailmameister teenis esimese GP-etapi võidu

16:50

Mika Häkkineni tütar liitus McLareni noorteprogrammiga

16:19

Adler aitas ilusate esitustega Bostoni esimeste võitudeni

15:49

Buffalo mängujuht tegi järjekordse hiilgemängu, Eagles võitis koledalt

15:13

Visnap sprintis kurtide olümpial poolfinaali

14:41

Naiste hokiliigas peeti väravarohke nädalavahetus

14:13

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

14:12

Galerii: Hokiliigas olid liidrid võidukad Uuendatud

13:38

Toikka ja Piigli pälvisid fitnessi MM-tiitli

13:01

Pajusalu hoolealused võitsid MM-il alagrupi, Vesiku paar samuti edasi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo