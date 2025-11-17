Rauno Sappinen: ei ole võidupinget, vaid väga suur võidusoov

Pärast Norra mängu lendas jalgpallikoondis eelmise nädala lõpus Oslost otse Küprosele, kus on saanud nüüd heas kliimas treenida ja senist mängu analüüsida ning uueks valmistuda.

"Meie jaoks on kindlasti väga oluline see mäng võita. Võtta Küproselt ära palliga mängimise tuju, vallata ise palju palli ja läbi selle luua võimalusi ja lüüa väravaid. Kaitses vältida lihtsaid vigu ja hoida enda pool puhas," rääkis koondise särgis 14 väravat löönud Rauno Sappinen.

Kuna tegemist on maavõistlusega, pole kohtumises punktid kaalul. Küll aga on Eestil võimalik hooaeg võidu ja positiivse tooniga lõpetada. Seega on kohtumises siiski ka omad kastanid tules.

"Ma ei ütleks, et see on võidupinge, vaid see on väga suur võidusoov. Vaatamata sellele, et see on sõpruskohtumine, siis me kindlasti lähme seda mängu võitma," sõnas Sappinen.

Küprose-Eesti maavõistluse otseülekanne algab teisipäeval ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis pärast Läti - Eesti korvpalli naiste EM-valikmängu lõppu kell 19.00.