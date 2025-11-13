X!

Mets norrakate väravasajust: kohutavad kuus minutit

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondis kaotas viimases MM-valikmängus võõrsil Norrale 1:4. Järjekordne lagunemine teisel poolajal võttis koondise kapteni Karol Metsa nõutuks.

Eesti pidas avapoolaja südilt vastu, kuid Norra lõi teise poolaja alguses 12-minutilise perioodi jooksul neli väravat ja sellega oli mängu saatus otsustatud.

"Väga raske öelda, mis juhtus. Tõesti uskumatu. Kuue minutiga kolm väravat. Mul ei ole sõnu. Väljakul võib laguneda, aga lagunemisel ja lagunemisel on vahe. Täna üritasime, andsime endast kõik, aga ikka tuleb periood, kus me... Ma ei tea, ma ei oska isegi kirjeldada seda. Kõik tahavad ja annavad endast parima, aga ikkagi tuleb see moment. Väga raske on kommenteerida. Kohutavad kuus minutit," rääkis Mets kohtumise järel ERR-ile.

Kas keskendumine kadus pärast Norra avaväravat? "Ma ei oska öelda. Sai räägitud pärast esimest väravat. Käisin iga mängija juures ja ütlesin, et me ei lagune laiali, olge rahulikud ja hoidke distsipliini. Aga ikkagi, kollektiivselt me ei suutnud seda perioodi üle elada ja meeskonnana selles olukorras ei õnnestunud," tõdes Mets.

Eesti kogus I-valikgrupis ühe võidu, ühe viigi ja kuus kaotust. Punktid teeniti mängudes Moldova vastu, kellest saadi võõrsil jagu 3:2 ja kellega tehti koduväljakul 1:1 viik.

"Ma ei tahaks praegu emotsiooni pealt midagi hinnata. Valiktsükli hindamiseks tuleb rahulikult maha istuda. Ilmselgelt saame aru, et arenguruumi on kõvasti ja palju tööd on vaja teha. Selles valiktsüklis oli nii positiivset kui ka negatiivset," ütles Mets.

Norrast sõidab Eesti koondis edasi Küprosele, kus peetakse 18. novembril võõrustajatega maavõistlus. "Kindlasti peame kasutama igat mängu selleks, et oma asju paremaks lihvida. Me ei saa lasta ühelgi mängul niisama näppude vahelt läbi libiseda. See on meie jaoks oluline mäng ja suhtume sellesse täie tõsidusega," sõnas Mets.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgpalliuudised

13.11

Mets norrakate väravasajust: kohutavad kuus minutit

13.11

Saarma: kahjuks jälle räägime ühest poolajast

13.11

VIDEO | Norra murdis Eesti vastupanu nelja järjestikuse väravaga

13.11

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale Uuendatud

13.11

Wolverhampton nimetas uueks peatreeneriks endise mängija

13.11

Henn jättis koosseisust välja Yakovlevi ja Mustmaa

13.11

Eesti jalgpallinoored viigistasid EM-valikmängus Portugaliga

12.11

Üle 20 minuti kümnekesi mänginud noortekoondis alistas Ungari

12.11

Norra peab mänguks Eestiga vangerdama, aga Trondheimis ei vastata telefonile

12.11

Endine Brasiilia koondislane on südameprobleemide tõttu haiglaravil

12.11

Vigastatud Tammiku asemel liitub jalgpallikoondisega võimalik debütant

12.11

Konkurentsiameti juht: spordiklubid võiksid oma lepingud ja tingimused üle vaadata

11.11

Shein: norrakad on selle mängu pärast väga elevil

11.11

Norra jalgpalli ootavad viimase veerandsajandi tähtsaimad mängud

11.11

Tammeka otsib Valtnale asendajat

fotod

sport.err.ee värsked uudised

13.11

Carlos Alcaraz lõpetab aasta maailma esireketina

13.11

Kalev/Cramo uus peatreener: üldpilt on hea ja energiline

13.11

ETV spordisaade, 13. november

13.11

Barcelona tõi treeneripingile tagasi tuttava mehe

13.11

Rannavolle MM-il saab kaasa elada Rivo Vesikule ja Märt Pajusalule

13.11

Norra multitalent otsustas ikkagi murdmaa kasuks

13.11

Fritzi alistanud de Minaur peab lootma Alcarazi võidule

13.11

Los Angelese olümpiamängud algavad pauguga

13.11

Mölder andis tugevale vastasele lahingu

13.11

Riismaa klubi võiduseeria katkes

13.11

Johanna Talihärm valiti Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juhiks

13.11

Prantsusmaa laskesuusakoondises võib kerida teinegi skandaal

13.11

Arizonas avati unikaalne velodroom

13.11

Rooba klubi sai suure võidu

13.11

Uuendus: võrkpalli EM-ile saab jõuda ka Euroopa liiga kaudu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo