Mets norrakate väravasajust: kohutavad kuus minutit

Eesti pidas avapoolaja südilt vastu, kuid Norra lõi teise poolaja alguses 12-minutilise perioodi jooksul neli väravat ja sellega oli mängu saatus otsustatud.

"Väga raske öelda, mis juhtus. Tõesti uskumatu. Kuue minutiga kolm väravat. Mul ei ole sõnu. Väljakul võib laguneda, aga lagunemisel ja lagunemisel on vahe. Täna üritasime, andsime endast kõik, aga ikka tuleb periood, kus me... Ma ei tea, ma ei oska isegi kirjeldada seda. Kõik tahavad ja annavad endast parima, aga ikkagi tuleb see moment. Väga raske on kommenteerida. Kohutavad kuus minutit," rääkis Mets kohtumise järel ERR-ile.

Kas keskendumine kadus pärast Norra avaväravat? "Ma ei oska öelda. Sai räägitud pärast esimest väravat. Käisin iga mängija juures ja ütlesin, et me ei lagune laiali, olge rahulikud ja hoidke distsipliini. Aga ikkagi, kollektiivselt me ei suutnud seda perioodi üle elada ja meeskonnana selles olukorras ei õnnestunud," tõdes Mets.

Eesti kogus I-valikgrupis ühe võidu, ühe viigi ja kuus kaotust. Punktid teeniti mängudes Moldova vastu, kellest saadi võõrsil jagu 3:2 ja kellega tehti koduväljakul 1:1 viik.

"Ma ei tahaks praegu emotsiooni pealt midagi hinnata. Valiktsükli hindamiseks tuleb rahulikult maha istuda. Ilmselgelt saame aru, et arenguruumi on kõvasti ja palju tööd on vaja teha. Selles valiktsüklis oli nii positiivset kui ka negatiivset," ütles Mets.

Norrast sõidab Eesti koondis edasi Küprosele, kus peetakse 18. novembril võõrustajatega maavõistlus. "Kindlasti peame kasutama igat mängu selleks, et oma asju paremaks lihvida. Me ei saa lasta ühelgi mängul niisama näppude vahelt läbi libiseda. See on meie jaoks oluline mäng ja suhtume sellesse täie tõsidusega," sõnas Mets.