Vigastatud Tammiku asemel liitub jalgpallikoondisega võimalik debütant

Vigastatud keskkaitsja Tanel Tammiku asemel liitub meeskonnaga Kristofer Käit. Kuuel korral Eesti U-21 koondise särki kandnud 20-aastane Käit pole seni meeste koondist esindanud.

Varem oli teada, et koosseisust jäävad erinevatel põhjustel eemale poolkaitsja Mattias Käit, kaitsjad Maksim Paskotši ja Joonas Tamm ning väravavaht Matvei Igonen.

Eesti koondis kohtub neljapäeval kell 19 MM-valikturniiril Oslos Norraga, 18. novembril peetakse Limassoli külje all maavõistlus Küprosega. Mõlemat mängu näeb otseülekandes ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Eesti koondise koosseis novembrikuu mängudeks:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 43/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0

Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0

Kaitsjad

Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 102/0

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Bohemians 1905 (CZE) 46/1

Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 40/0

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 23/2

Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 16/0

Joseph Saliste (10.04.1995) – Paide Linnameeskond 10/0

Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Tallinna FC Flora 4/0

Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 0/0

Poolkaitsjad

Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 39/2

Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 31/0

Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Fredrikstad FK (NOR) 22/1

Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 20/0

Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 15/1

Martin Vetkal (21.02.2004) – FC Dordrecht (NED) 13/1

Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 8/0

Ründajad

Henri Anier (17.12.1990) – Paide Linnameeskond 104/23

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 61/14

Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Ljubljana Olimpija (SVN) 18/2

Robi Saarma (20.05.2001) – FK Pardubice (CZE) 12/0

Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 11/1

Karel Mustmaa (08.08.2005) – Thessaloniki PAOK (GRE) 2/0

Marten-Chris Paalberg (08.10.2008) – Pärnu JK Vaprus 1/0

Peatreener: Jürgen Henn