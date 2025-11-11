X!

Shein: norrakad on selle mängu pärast väga elevil

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Norra liigas klubijalgpalli mängiv Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Rocco Robert Shein kinnitab, et läheb klubikaaslaste ähvardustest hoolimata Norra vastu võitlema ja võitma.

Eesti jalgpallikoondis kohtub aasta viimases MM-valikmängus Norraga neljapäeva õhtul Oslos Ullevaali staadionil. Fredrikstadi klubis mängiv Shein tunnistab, et mäng on Norras suur jututeema.

"Viimase nädala jooksul on kogu aeg sellest räägitud. Norra meedia ja kõik küsivad kogu aeg selle kohta, see on nende jaoks väga suur mäng," lausus Shein intervjuus ERR-ile.

"Nemad lähevad sellele vastu nii, et see on must win [kohustuslik võit - ERR] nende jaoks, aga minult küsiti ka kindlasti selle taustal, mis meie plaan on, kuidas me võidame selle mängu ja nii edasi. Meie läheme sellele mängule vastu ikkagi võitma, võitlema ja anname endast kõik."

Senistes valikmängudes kaotuseta püsinud Norra on alagrupi liider, Itaalia jääb maha kolme punktiga. Klubikaaslased on Sheinile Norra võidu tähtsust pidevalt meelde tuletanud.

"Kindlasti kogu aeg öeldakse, et kui me võidame või viiki mängime, siis ma tagasi enam ei saa tulla, aga ma võtan seda nagu naljaga," muigas poolkaitsja. "Norrakad on väga elevil selle mängu pärast, kuna see on nendele nii suur asi, et nad võivad sinna MM-ile minna. Kõik nii ootavad seda mängu seal."

Norra kohtub viimases mängus Itaaliaga. MM-ile pääseb Norra otse, kui võidab alagrupi. "Meie teeme selleks kõik, et seda peatada," lubas Shein. "Nad on väga heas hoos ka, omas kodus ka, aga meie seda ei karda - see on nagu üks tavaline mäng, me lähme seda mängima ja võitlema ja nii peabki olema."

Norra - Eesti mängub näeb neljapäeval, 13. novembril algusega kell 18.50 ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jalgpalliuudised

22:36

Shein: norrakad on selle mängu pärast väga elevil

22:26

Norra jalgpalli ootavad viimase veerandsajandi tähtsaimad mängud

12:12

Tammeka otsib Valtnale asendajat

10:14

Igonen aitas Degerforsil suure põgenemise ellu viia

10.11

Saalijalgpallikoondis kaotas Gruusiale taas suurelt

10.11

Eesti jalgpallikoondis üritab MM-valiksarja väärikalt lõpetada

10.11

Ringkonnakohus muutis jalgpalli kokkuleppemängude kaasuses maakohtu otsust

10.11

Shein: Eesti võidu korral saan Norras kere peale!

10.11

Ojassaar: Vassiljevi treeneriainest märgati juba 15 aastat tagasi

10.11

Käit ja Paskotši jäävad koondisemängudest eemale

10.11

Konkurentsiamet ei algatanud Pohlaku pakutud kokkuleppe kohta väärteomenetlust

10.11

Real kaotas jälle Rayole punkte, Barcelona kasutas võimaluse ära

09.11

Sappinen: peame uskuma, et meil on võimalik taas eurosarja pääseda

09.11

Haaland eksis penaltil, aga City lõi Liverpoolile ikka kolm väravat

09.11

Nõmme United võitis esiliiga punktirekordiga

fotod

sport.err.ee värsked uudised

21:49

Greeta Üprus: koondises on uus hingamine Uuendatud

21:49

Kosareva: mõnus on olla tagasi ning mängida sõprade ja tuttavate ees Uuendatud

21:48

ETV spordisaade, 11. november

21:14

Kahevõistluse MK-sarja üldvõitja hooaja algus jääb vahele

20:41

Tennise aastalõputurniiril suri kaks pealtvaatajat

19:37

Hardo Mere ja Joonas Oja tulid Tuneesia maratonrallil kolmandaks

19:18

Hollandi tippmitmevõistleja tõmbab karjäärile joone alla

18:37

Avaseti kaotusest toibunud Alcaraz sai Torinos teise võidu

18:08

Võidukalt alustanud Lajal kohtub taas Struffiga

17:12

Mistra võitis ühepoolse karikafinaali

16:40

Laane jagas Bulgaarias lausa 13 resultatiivset söötu

15:42

Algavad TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja maakondlikud eelvõistlused

14:47

Janne Schasmin astub kommentaatori rolli: keel tuleb teravaks rääkida

14:01

100 meetri jooksu MM-hõbe sai pika võistluskeelu

13:27

Jäähoki kuulsuste hall täienes Chara ja Keithiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo