Shein: norrakad on selle mängu pärast väga elevil

Eesti jalgpallikoondis kohtub aasta viimases MM-valikmängus Norraga neljapäeva õhtul Oslos Ullevaali staadionil. Fredrikstadi klubis mängiv Shein tunnistab, et mäng on Norras suur jututeema.

"Viimase nädala jooksul on kogu aeg sellest räägitud. Norra meedia ja kõik küsivad kogu aeg selle kohta, see on nende jaoks väga suur mäng," lausus Shein intervjuus ERR-ile.

"Nemad lähevad sellele vastu nii, et see on must win [kohustuslik võit - ERR] nende jaoks, aga minult küsiti ka kindlasti selle taustal, mis meie plaan on, kuidas me võidame selle mängu ja nii edasi. Meie läheme sellele mängule vastu ikkagi võitma, võitlema ja anname endast kõik."

Senistes valikmängudes kaotuseta püsinud Norra on alagrupi liider, Itaalia jääb maha kolme punktiga. Klubikaaslased on Sheinile Norra võidu tähtsust pidevalt meelde tuletanud.

"Kindlasti kogu aeg öeldakse, et kui me võidame või viiki mängime, siis ma tagasi enam ei saa tulla, aga ma võtan seda nagu naljaga," muigas poolkaitsja. "Norrakad on väga elevil selle mängu pärast, kuna see on nendele nii suur asi, et nad võivad sinna MM-ile minna. Kõik nii ootavad seda mängu seal."

Norra kohtub viimases mängus Itaaliaga. MM-ile pääseb Norra otse, kui võidab alagrupi. "Meie teeme selleks kõik, et seda peatada," lubas Shein. "Nad on väga heas hoos ka, omas kodus ka, aga meie seda ei karda - see on nagu üks tavaline mäng, me lähme seda mängima ja võitlema ja nii peabki olema."

Norra - Eesti mängub näeb neljapäeval, 13. novembril algusega kell 18.50 ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.