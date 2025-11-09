Ciorana TT viis Rosenbergi takistussõidu sisemeistriks

Nädalavahetusel peeti Tartumaal Kukulinnas takistussõidu sisemeistrivõistlused laste, juunioride, noorte ja seenioride klassi sportlastele. Kõrgeimas, seenioride klassis saavutas kuldmedali ning Eesti sisemeistri tiitli Renek Rosenberg hobusel Ciorana TT.

Rosenbergi sõnul oli sisemeistrivõistluste rada tiitlivõistlusteks sobilikult keerukas. "Ciorana näitas sõidus sarnaselt kogu lõppevale hooajale head vormi ning suutsime raja läbida suuremaid vigu tegemata. Puhas ja kiire sõit tõid meile ka võidu," kommenteeris Rosenberg enda ja oma hobuse kuldset sooritust.

Teise koha ja hõbemedali saavutas Ebbe-Liisa Sõnajalg hobusel Dianess von Seeder, pronksi Hanno Ellermann hobusel McQueen HD. Kokku läks seenioride klassi sisemeistrivõistlustel starti 21 võistuspaari, kellest 4 pääsesid ümberhüpetele.

Noorte vanuseklassi sisemeistritiitli võitis kõrgusel 135 cm. peetud parkuuri tulemusena Johanna Jürisson hobusel Eddy. Hõbemedali teenisid Elly-Marie Hermlin ja Zuriso ning pronksi Grete Triisa ja KS Molly Malone.

Juunioride sisemeistrivõistlused peeti kõrgusel 130 cm. Siin saavutasid meistritiitli Sofi Kurvits ja Charm. Hõbemedal läks Meribell Mütsile hobusel Condor King, pronks Lenna Loore Sillandile hobusel Karakannan MN.

Lasteklassi sisemeistrivõistlustel, kus tuli läbida parkuur kõrgusel 115 cm, saavutas esikoha ja meistritiitli Meriliis Merevits hobusega Malin Robin. Hõbemedal läks Ron Osvald Algrele hobusel All In One, pronks Anette Luigele hobusel Professor.