X!

Kümnekesi jäänud Bayern alistas PSG

Jalgpall
Luis Diaz.
Luis Diaz. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Jalgpalli Meistrite liigas mängis Müncheni Bayern kogu teise poolaja arvulises vähemuses, kuid sai sellele vaatamata võõrsil jagu tiitlikaitsjast Pariisi Saint-Germainist 2:1.

Luis Diaz viis Bayerni juba 4. minutil juhtima ja veidi pärast pooltunni täitumist jõudis kolumblasest ääreründaja teist korda sihile. Avapoolaja üleminutitel tegi Diaz jõhkra vea Achraf Hakimile. Peakohtunik Maurizio Mariani näitas esialgu Diazele kollast kaarti, kuid pärast videokorduse vaatamist muutis vilemees kollase kaardi punaseks.

Teise poolaja keskel lõi Joao Neves ühe värava tagasi, ent enamaks PSG võimeline ei olnud. Bayern jätkab nelja vooru järel täiseduga, PSG sai kolme võidu kõrvale esimese kaotuse.

Täisedu säilitas ka Londoni Arsenal, alistades võõral väljakul Praha Slavia 3:0. Kaks väravat kirjutati Mikel Merino nimele ning penaltipunktilt näitas täpsust Bukayo Saka.

Arsenali eest tuli 73. minutil väljakule 15 aasta ja 308 päeva vanune poolkaitsja Max Dowman, kellest sai läbi aegade noorim Meistrite liigas debüteerinud mängija.

Arsenali liigakaaslane Liverpool oli kodumurul 1:0 üle Madridi Realist. Külaliste puurivaht Thibaut Courtois tegi kohtumise jooksul mitu hiilgavat tõrjet, aga 61. minutil suunas Alexis Mac Allister karistuslöögist tulnud palli peaga Reali võrku.

Realil ja Liverpoolil on mõlemal tabelis kirjas kolm võitu ja üks kaotus.

Kolmapäeval on keskses mängus vastakuti Manchester City ja Dortmundi Borussia.

Teised tulemused:

Napoli - Eintracht 0:0
Madridi Atletico - Union SG 3:1
Bodö/Glimt - Monaco 0:1
Juventus - Sporting 1:1
Olympiakos - PSV 1:1
Tottenham Hotspur - FC Kopenhaagen 4:0

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

11:48

Euroopa parimaks noormängijaks valiti PSG talent

09:43

Tamme koduklubi sai seitsmenda võidu

08:06

Kümnekesi jäänud Bayern alistas PSG

04.11

Degerfors püsib Igoneni eksimusest hoolimata üleminekumängude kursil

04.11

VIDEO | Kuningas Charles lõi David Beckhami rüütliks

04.11

Tänavu läbimurde teinud Eerme pikendas Harjuga lepingut

04.11

Selgusid Eesti naiste jalgpallikoondise vastased MM-valikturniiril

04.11

Norra jalgpallikoondise üks tähtedest Eesti vastu ei mängi

04.11

Serbia jalgpallitreener suri kõrgliigamängu ajal platsi kõrval

04.11

Premium liiga kuu parimad tulevad Florast ja Kaljust

sport.err.ee uudised

11:48

Euroopa parimaks noormängijaks valiti PSG talent

11:04

Djokovic sai viimaks Tabilost jagu

10:29

NHL-is jõudis 300 värava klubisse neljas soomlane

09:43

Tamme koduklubi sai seitsmenda võidu

09:19

Glinka jõudis Challengeri turniiril teise ringi

08:37

Bullsi tagamängija kordas saavutust, millega sai viimati hakkama Jordan

08:06

Kümnekesi jäänud Bayern alistas PSG

04.11

Kullamäe jäi eurosarjas nullile

04.11

Keilas saavad uhkeldada Sõbra hoolealused

04.11

Mölder loodab koondisemängudega uue välislepingu teenida: mul on tase olemas

04.11

Kretel Tamm: loodan, et Viru otsus aitab spordis reegleid ümber sättida

04.11

ETV spordisaade, 4. november

04.11

Rae Spordikool/Viaston tegi eurosarjas ilusa debüüdi Uuendatud

04.11

Murcia võitis Raieste kehvast viskepäevast hoolimata

04.11

Sabalenka alistas Pegula kolmes setis, Gauff säilitas edasipääsulootuse

04.11

Degerfors püsib Igoneni eksimusest hoolimata üleminekumängude kursil

04.11

Norra mäesuusatäht valmistub tagasitulekuks

04.11

Maple Leafs pööras kaotusseisu viimasel kolmandikul võiduks

04.11

Eestlased üritavad kurtide olümpial jätkata suurepärast seeriat

04.11

Suured spordialaliidud toetavad hasartmängumaksu langetamist

loetumad

04.11

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

04.11

Viru: oleksin pidanud veel vanas eas hoiduma rumaluste tegemisest

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

04.11

Rannula pikka nimekirja kuuluvad viis meest nii Tartust kui Kalev/Cramost

04.11

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

03.11

Suri vanim seni elus olnud olümpiavõitja

04.11

VIDEO | Kuningas Charles lõi David Beckhami rüütliks

04.11

Vaaks säras NCAA debüüdil, võit ka Veesaarele ja Kriisale

04.11

Põhimeesteta Lakers sai neljanda järjestikuse võidu

08:37

Bullsi tagamängija kordas saavutust, millega sai viimati hakkama Jordan

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo