Kümnekesi jäänud Bayern alistas PSG

Luis Diaz viis Bayerni juba 4. minutil juhtima ja veidi pärast pooltunni täitumist jõudis kolumblasest ääreründaja teist korda sihile. Avapoolaja üleminutitel tegi Diaz jõhkra vea Achraf Hakimile. Peakohtunik Maurizio Mariani näitas esialgu Diazele kollast kaarti, kuid pärast videokorduse vaatamist muutis vilemees kollase kaardi punaseks.

Teise poolaja keskel lõi Joao Neves ühe värava tagasi, ent enamaks PSG võimeline ei olnud. Bayern jätkab nelja vooru järel täiseduga, PSG sai kolme võidu kõrvale esimese kaotuse.

Täisedu säilitas ka Londoni Arsenal, alistades võõral väljakul Praha Slavia 3:0. Kaks väravat kirjutati Mikel Merino nimele ning penaltipunktilt näitas täpsust Bukayo Saka.

Arsenali eest tuli 73. minutil väljakule 15 aasta ja 308 päeva vanune poolkaitsja Max Dowman, kellest sai läbi aegade noorim Meistrite liigas debüteerinud mängija.

Arsenali liigakaaslane Liverpool oli kodumurul 1:0 üle Madridi Realist. Külaliste puurivaht Thibaut Courtois tegi kohtumise jooksul mitu hiilgavat tõrjet, aga 61. minutil suunas Alexis Mac Allister karistuslöögist tulnud palli peaga Reali võrku.

Realil ja Liverpoolil on mõlemal tabelis kirjas kolm võitu ja üks kaotus.

Kolmapäeval on keskses mängus vastakuti Manchester City ja Dortmundi Borussia.

Teised tulemused:

Napoli - Eintracht 0:0

Madridi Atletico - Union SG 3:1

Bodö/Glimt - Monaco 0:1

Juventus - Sporting 1:1

Olympiakos - PSV 1:1

Tottenham Hotspur - FC Kopenhaagen 4:0