Barcelona pidi Belgias võrgust korjama kolm palli, Cityle kindel võit

Jalgpall
Lamine Yamal Barcelonale teise värava toonud olukorras
Lamine Yamal Barcelonale teise värava toonud olukorras Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpalli Meistrite liigas pakkusid kolmapäeva õhtu väravaterohkeima kohtumise Club Brugge ja FC Barcelona, kui nende mäng jäi Belgias 3:3 viiki.

Club Brugge ja Barcelona vahetasid Belgias kiireid väravaid, kui Nicolo Tresoldi kuuenda minuti tabamusele vastas kaks minutit hiljem Ferran Torres ning 17. minutiks oli kodumeeskond Carlos Forbsi tabamuse järel taas ees.

61. minutil realiseeris Barcelona ilusa rünnaku väravaks Lamine Yamal, vaid kolm minutit hiljem tõi Forbs kiirrünnaku järel tabloole Brugge 3:2 edu, aga 77. minutil kanti Christos Tzolise nime taha omavärav ning kohtumine lõppes 3:3 viigiga. Lisaminutitel eksis Barcelona väravavaht Wojciech Szczesny palli vastu võttes ning Romeo Vermant lõi ka Belgia klubi neljanda värava, aga tegi siiski poolaka vastu palli röövides vea ning tabamus ei lugenud.

Phil Foden lõi kaks väravat ning Erling Haaland ja Rayan Cherki lisasid ühe tabamuse, kui Manchester City oli koduväljakul 4:1 üle Dortmundi Borussiast. Inter pidi vaeva nägema, ent sai Lautaro Martineze ja Carlos Augusto väravatest lõpuks 2:1 võidu Kasahstani meeskonna Kairati üle.

Päev algas üllatustulemustega, kui Hispaania kõrgliigas kolmandal kohal olev Villarreal jäi Küprosel 0:1 alla Pafosele ning Chelsea ei suutnud võõrsil Qarabagi vastu enamat 2:2 viigist. Päris nukralt käib Meistrite liigas suurklubide Benfica ja Ajaxi käsi: mõlemad on kaotanud kõik neli oma mängu, Benfica väravate vahega 2:8 ning Ajaxi saldo on 1:14. Kolmapäeval kaotas Portugali hiid 0:1 Leverkuseni Bayerile ning 36-kordne Hollandi meister 0:3 Galatasarayle.

Inter on koos Müncheni Bayerni ja Arsenaliga üks kolmest meeskonnast, kes jätkavad nelja vooru järel täiseduga. Manchester City on kogunud 10 punkti, üheksa punkti peal on viis meeskonda, teiste seas ka Galatasaray.

Toimetaja: Anders Nõmm

