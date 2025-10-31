Eesti kabetaja pälvis noorte MM-il pronksi

Eesti koondise parima tulemuse tegi talendikas Priit Lokotar, kes pälvis B19 klassis 12 punktiga pronksmedali. Maailmameistriks tuli 13 punkti kogunud lätlane Rudolfs Lepsis Everts, hõbeda võitis hollandlane Fleur Kruysmulder. Lokotar mängis nii Evertsi kui Kruysmulderiga välja viigi.

Esikümnes lõpetasid veel B13 klassis kokkuvõttes kuuenda koha saavutanud Kevin Kurik ning G19 klassis kaheksanda koha pälvinud Emilia Kello.

Eestit esindas noorte MM-il 14 kabetajat.