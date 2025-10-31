X!

Eesti kabetaja pälvis noorte MM-il pronksi

sport
Priit Lokotar
Priit Lokotar Autor/allikas: Eesti Kabeliit
sport

Eesti kabetaja Priit Lokotar pälvis Türgis Antalyas toimunud kabe noorte maailmameistrivõistlustel pronksmedali, veel kaks eestlast saavutasid koha esikümnes.

Eesti koondise parima tulemuse tegi talendikas Priit Lokotar, kes pälvis B19 klassis 12 punktiga pronksmedali. Maailmameistriks tuli 13 punkti kogunud lätlane Rudolfs Lepsis Everts, hõbeda võitis hollandlane Fleur Kruysmulder. Lokotar mängis nii Evertsi kui Kruysmulderiga välja viigi.

Esikümnes lõpetasid veel B13 klassis kokkuvõttes kuuenda koha saavutanud Kevin Kurik ning G19 klassis kaheksanda koha pälvinud Emilia Kello.

Eestit esindas noorte MM-il 14 kabetajat.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

viimased uudised

19:58

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

19:25

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust Uuendatud

18:54

Eesti jäähokikoondis peab koduse turniiri eel treeninglaagri

18:23

Eesti kabetaja pälvis noorte MM-il pronksi

17:57

Võrkpalli Balti liigas toimub nädalavahetusel tippude lahing

17:20

Seeman pääses kolmandat korda sel hooajal ITF-i turniiri finaali

16:48

Uisuliit kohandas Eesti meistrivõistluste vanusepiirangut

15:40

Malõgina langes Šotimaal üksikmängus välja

14:59

Tippratturi näitudest avastati kõrvalekaldeid

14:27

Aleksandr Selevko võistleb nädalavahetusel Kanada GP-etapil

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19:25

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust Uuendatud

29.10

"Spordipühapäev" tõi näiteid võimete tipul lõpetanutest: elu ei ole ju lõpmatu protsess

26.10

Endrekson: peatreeneri amet hõigati minu jaoks natuke vara välja

21.10

Kirt: ma ei saa pakkuda Soome korüfeede teadmisi, küll aga tippspordi kogemust

20.10

"Spordipühapäev": kuidas tuua hoovisport tänapäeva lastele?

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

29.10

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

30.10

Lehise advokaat: laiem eesmärk on Eesti spordikorralduse ökosüsteemi puhastamine

30.10

Külaots male kiusamisskandaalist: keegi ei oska öelda, mis Kramniku peas toimub

10:04

Veel üks Soome kergejõustiklane vaatab Eesti poole

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid

12:21

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

10:33

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas sportlase tervis kuulub rahvale?

30.10

Värskel NBA meistril diagnoositi vähk

29.10

Alaver küsis Poltoraninile geenidopingut, arst keeldus

30.10

Reavesi võiduvise päästis Lakersi, Jokic on ajaloolises hoos

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo