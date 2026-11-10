Vigastusest taastunud Asi enne EM-valikmänge: eesmärk on mõlemad võita

Eesti naiste korvpallikoondis alustab laupäeval uut EM-valiksarja, kui võõrsil minnakse vastamisi Põhja-Makedooniaga. Uue nädala teisipäeval võõrustatakse Tallinnas Rumeeniat. Eesti naiskonna liider Anna Gret Asi on vigastusest paranenud ja tõmbab mängudes koondisesärgi selga.

Belgias Royal Castors Braine'i naiskonda esindav Asi maandus septembri keskel viimases kontrollmängus õnnetult teise võistkonnakaaslase jala peale ning väänas hüppeliigest. "Öeldi, et kuus nädalat peab saapas olema ja siis vaatame edasi. Kolm nädalat läks mööda ja tunne oli hea, käisin arsti juures, tegime uued pildid ja tuli välja, et tegelikult oli okei. Kolme nädalaga sain saapast välja ja intensiivsemat taastusravi tegema," selgitas Asi teisipäevasel koondise kogunemisel ERR-ile.

Viimased kolm nädalat kontakttrenne teinud Asi on Castors Braine'i eest saanud platsile ka kolmes mängus, kahes neist Euroopa karikasarjas. Belgia liigas Liege'i vastu peetud 96:60 võidumängus viibis ta väljakul 13 minutit ja viskas üheksa punkti, kodusaalis Panathinaikosile 66:84 kaotatud mängus jäi 20 minutiga tema arvele 12 punkti ja siis võõrsil Milanos 78:80 tulemusega lõppenud kohtumises sai ta 21 minutiga kirja kümme punkti ja viis korvisöötu.

"Ma ei oleks oodanud, et kohe nii okeilt tagasi tulen, nii jala kui enesekindluse mõttes," tunnistas Asi. "Pigem natuke üllatasin ennast ka, et nii hästi läks, aga vastupidavuse osa... terve aja olin kodune; isegi kui sain saapast välja, hakkasin jooksma pooleteise-kahe nädala pärast. Vastupidavuse pool vajab praegu järeleaitamist," tõdes Asi, kes kinnitas aga, et koduklubi peatreener koondises tema minuteid piirama ei hakka.

Eesti naiskonna viimane võit ametlikes kohtumistes jääb kahe aasta taha, kui 2024. aasta 10. novembril alistati EM-valiksarjas Taani. Eelmises aknas ei saadud tugevate Läti, Sloveenia ja Hollandi vastu ühtegi võitu, kuid pakuti mitu head esitust ning akna viimases mängus Euroopa kõva keskmiku Läti vastu oli pinget kohtumise lõpuni.

"Eelmised kaks akent olid vastased päris tummised, saime sealt head kogemust ja nüüd saame võrdväärsemate vastaste vastu mängida," sõnas Asi. "Kindlasti läheme Makedooniasse mängu võitma ja kui Rumeenia pärast Eestisse tuleb, siis samamoodi: eesmärk on mõlemaid võita," kinnitas ta.

Asi sõnul on Eesti koondise praeguseks valukohaks mängijate puudus. Badalonas mängiv Johanna Eliise Teder viibis teisipäeval küll Tallinnas, aga sõidab nüüd klubi juurde ravile; sel hooajal Riia TTT ridadesse siirdunud Laura Liisa Grünmann sai viimases mängus peapõrutuse ja võõrsilmängule ei sõida, kuid on võimalik, et ta saab Rumeeniaga kohtumises naiskonda aidata. Pärast kevadist akent lõpetasid koondisekarjääri kauaaegsed naiskonna liikmed Maaja Bratka ja Greeta Üprus.

"Johannal on siin jalgadega probleem, Laural on peapõrutus, mina samamoodi mingis mõttes tulen veel tagasi," loetles Asi. "Samas saime ka suvel trenni teha, võistkonna ühtsus on kohe parem. Eile oli esimene korralik viis viie vastu, oli veel rabe, aga juba kordades parem kui eelmisel aastal samal ajal. Kõigil hakkab vaikselt pilt kokku jooksma, mida ja kuidas me teha tahame. Üldine võistkonna areng on selle aastaga toimunud," kinnitas Eesti mängujuht.