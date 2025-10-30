X!

Rahvusvaheline kergejõustikuliit süüdistab oma töötajaid 1,5 miljoni euro omastamises

WA president Sebastian Coe.
WA president Sebastian Coe. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Rahvusvaheline kergejõustikuliit (WA) süüdistab kahte töötajat ja ühte organisatsioonivälist konsultanti 1,5 miljoni euro omastamises.

Aastatepikkune süsteemne vargus tuli ilmsiks WA finantsosakonna viimase iga-aastase auditi käigus. Üks süüdistatav töötaja lahkus organisatsioonist enne, kui juhtum päevavalgele tuli, kuid teine töötaja ning konsultant vabastati ametist pärast sisejuurdlust.

Lisaks sisejuurdlusele tellis WA sõltumatu auditi, mis kinnitas, et rohkem pettuseid ei ole läbi viidud. Kogutud materjalid edastati õiguskatseasutustele kriminaalmenetluse alustamiseks.

"Oluline on pettus avastada ja analüüsida, kuidas see võimalikuks sai ning seejärel kehtestada uued kontrollmeetmed, et seda enam ei korduks. Seda me olemegi teinud," kommenteeris WA president Sebastian Coe pressiteate vahendusel.

"Meie eesmärk on kasutada kõiki seaduslikke viise, et varastatud raha tagasi saada. Liiga sageli piirdutakse sellistes olukordades vaid töölepingu lõpetamisega, mis võimaldab süüdlastel järgmistes kohtades oma petuskeeme jätkata. Meie nii ei toimi," lisas ta.

WA ei täpsustanud pressiteates, millise riigi võimude poole pöörduti kriminaalmenetluse algatamiseks. Eelmisel aastal ulatus organisatsiooni kogutulu ligi 52 miljoni euroni.

Toimetaja: Henrik Laever

