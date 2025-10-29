Flora edasi viinud Zenjov: see aasta on olnud raske, aga mängida on mõnus

Kaheksandikfinaalis kahe meie jalgpalli igipõlise rivaali vahel domineeris Tallinnas FCI Levadia Lillekülas peetud kohtumise esimest poolaega. Kui kahele esimesele heale väravavõimalusele sai tõrjega vahel FC Flora väravas seisnud Kristen Lapa, siis Tanel Tammiku löögi vastu oli ta 36. minutil võimetu.

"Ma arvan, et esimesel poolajal kontrollisime hästi," rääkis Tammik ERR-ile. "Saime Flora kontrarünnakud kinni ja lõime ise päris hästi võimalusi, aga teisel poolajal mida minut lõpu poole, seda rohkem tuli väsimuseksimusi või kadus fookus ära. See on ikkagi paratamatu, et mäng kestab 90 minutit ja peab olema fookus paigas."

Lõpuks tasakaalustas 87. minutil seisu Sander Alamaa ning mäng läks lisaajale. Seal tõi Florale võidu nende üks kogenumaid, vahetusest sekkunud 36-aastane Sergei Zenjov, kes oli täpne 99. ja 111. minutil, aidates koduklubi 3:1 võiduga veerandfinaali.

"Tunnen, et lihtsalt on mõnus mängida, sest see aasta on olnud väga raske vigastuste pärast ja väga harva olen mänginud. Lihtsalt mõnus on mängida. Isegi mitte väravaid lüüa, see on küll ründaja töö, aga mängida on väga mõnus," sõnas Zenjov.

"Oligi see mõte, et värsked mängijad tulevad varumeeste pingilt ja midagi peab juurde mängus panema. Tegimegi seda, mis oli vaja. Iga mäng on mõnus: võita ja lüüa väravaid. Pole vahet, kas see on Levadia vastu liigas või karikas. Me tahame iga mängu võita ja areneda igas mängus," lisas 114 korral Eesti koondist esindanud Zenjov.