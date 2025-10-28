X!

Naiste jalgpallikoondis lõpetab aasta kodumänguga Leedu vastu

Eesti naiste jalgpallikoondisel on novembri lõpus ees tänavuse aasta viimane rahvusvaheline aken, mille sees peetakse maavõistlus Leeduga.

Eesti – Leedu maavõistlusmäng toimub koduväljakul pühapäeval, 30. novembril. Mängu täpne algusaeg ja toimumiskoht on selgumisel.

Eesti ja Leedu on varasemalt vastamisi läinud 31 korral – Eesti on teeninud 15 võitu ja kaheksa viiki. Viimati kohtusid naiskonnad eelmise aasta Balti turniiri poolfinaalis, kus normaalajal lõppes mäng 2:2 viigiga, kuid Eesti võttis penaltiseerias 3:1 võidu.

Naiste koondisel jääb seljataha UEFA Rahvuste liiga hooaeg, kus vastasteks olid Iisrael ja Bulgaaria. Lisaks on tänavu peetud maavõistlused Kosovo, Puerto Rico ja Lätiga. Oktoobri lõpus osales koondis Balti turniiril, kus poolfinaalis tuli tunnistada Läti paremust, ent kolmanda koha mängus alistati Fääri saarte koondis tulemusega 2:0.

