Naiste jalgpallikoondis teenis Balti turniiril kolmanda koha

Emma Treiberg viis Eesti 26. minutil juhtima ja tosin minutit hiljem vormistas lõppseisu Liselle Paltsi tabamus.

Peatreener Aleksandra Ševoldajeva sõnul võib naiskonna esmaspäevase esitusega rahule jääda, eriti avapoolajaga, mil Eesti suutis oma mängu peale suruda ja mitmeid ohtlikke olukordi tekitada.

"Esimene poolaeg oli eriti positiivne – leidsime häid käike ja tekitasime palju võimalusi," sõnas Ševoldajeva jalgpall.ee vahendusel. "Teisel poolajal tulid vastased agressiivsema pressingu ja teistsuguse formatsiooniga, mistõttu ei leidnud me enam keskväljal ülekaalu ja jäime surve alla. Lisaks pidime tegema mõned planeerimata vahetused, mis võtsid oma aja, kuid kokkuvõttes oli mängus palju positiivset, millega võime rahule jääda."

Balti turniiri võitja selgub esmaspäeva õhtul, kui finaalis kohtuvad võõrustaja Leedu ja Läti.