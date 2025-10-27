X!

Rosen: oleksime pidanud juba esimesel poolajal mängu ära tapma

Foto: ERR
Eesti jalgpallinaiskond lõpetas Leedus toimunud Balti turniiri kolmanda kohaga, alistades Fääri saarte koondise 2:0. Turniiri finaalis võitis Läti Leedut 3:0.

Naiste jalgpallikoondis ei saanud küll Balti turniiril karikavõitu kaitsta, kuid lohutuseks alistati pronksimängus Fääri saared 2:0. Juba kohtumise alguses oli küllaga võimalusi, 26. minutil õnnestus Emma Treibergil Kelly Roseni heast löögist väravaarve avada.

"Esimesel poolajal domineerisime täielikult. Lõime väga palju võimalusi ja oleks pidanud veelgi rohkem ära lööma, et juba esimese poolajaga see mäng ära tappa. Teine poolaeg oli meie poolt kehvem, Fäärid tulid suure tahtmisega, mida me ka eeldasime, aga ma arvan, et teist poolaega me oleks võinud paremini kontrollida," ütles Rosen.

Teise värava lõi 38. minutil Liselle Palts, kuid sellega Eesti seekord piirdus ja teisel poolajal rohkem väravaid ei löödud.

"Nin mängudes kui trennides olid mängijad väga tublid ja kohanesid selle tempoga päris hästi - olen sellega päris rahul ja usun, et saime päris palju infot selle koha pealt, kuhu veel rõhku panna ja palju häid kordusi, et oma mängu kinnistada," ütles peatreener Aleksandra Ševoldajeva.

Järgmisel aastal mängib Eesti koondis MM-i valiksarja, mille loosimine toimub 4. novembril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

