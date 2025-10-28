X!

Messi tahab Argentinaga MM-tiitlit kaitsta

Jalgpall
Lionel Messi
Lionel Messi Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Põhja-Ameerika jalgpalli profiliiga MLS-i klubis Miami Inter mängiv Argentina spordikuulsus Lionel Messi tahab järgmisel aastal MM-tiitlit kaitsta, aga vaid juhul, kui vorm seda lubab.

Messi vedas kolm aastat tagasi Kataris toimunud MM-finaalturniiril Argentina kolmanda tiitlini, lõi seitse väravat ja valiti turniiri parimaks mängijaks. Kui vahetult pärast MM-i andis Messi mõista, et võib peatselt koondisekarjääri lõpetada, siis viimasel ajal on tema mõtted muutunud.

"On tõsi, et MM-il mängimine oleks midagi erakordset. Tahaksin seda teha. Tahaksin end hästi tunda ja oma rahvuskoondist seal aidata," rääkis Messi esmaspäeval NBC-s ilmunud intervjuus. "Hindan oma seisukorda päev-päevalt, kui järgmisel aastal Interiga hooajaeelset ettevalmistust alustan ja vaatan, kas saan olla sajaprotsendiliselt valmis."

"Koondise esindamine on alati unistuse täitumiseks, eriti tiitlivõistlustel ning loodetavasti lubab jumal mul seda veel korra teha," lisas ta esmaspäeval. "Pean endaga aus olema: kui tunnen end hästi, naudin seda [mängimist]; kui ei tunne, siis mitte. Lõpetan hooaja ära, siis teeme hooajaeelse ettevalmistuse ja seejärel on kuus kuud jäänud [MM-ini]. Vaatame, kuidas end tunnen," rääkis ta septembris pärast Argentina võitu Venezuela üle.

Interi täht lõi MLS-is sel põhihooajal 28 mänguga 29 väravat ja võitis liiga kõige resultatiivsema mängija auhinna, suure tõenäosusega saab temast peatselt ka esimene mängija, kes nimetatud kahel järjestikusel hooajal MLS-i kõige väärtuslikumaks mängijaks. Äsja sõlmis ta klubiga uue, kolme aasta pikkuse lepingu.

