Messi sõlmis Miami Interiga kolmeaastase lepingu

2022. aastal Argentina maailmameistriks vedanud 38-aastane Messi liitus Miamiga 2023. aasta juulis, kui sõlmis toona meeskonnaga kahe ja poole aasta pikkuse lepingu.

Mullu aitas Messi Miamil MLS-i põhiturniiri lõpetada rekordilise punktisaagiga ning nimetati hiljem hooaja kõige väärtuslikumaks mängijaks. Tänavu lõpetas Miami põhihooaja idakonverentsi kolmanda kohaga ja Messi lõi 28 mänguga 29 väravat, millega võitis liiga kõige resultatiivsema mängija auhinna.

Ka tänavu kandideerib Messi MVP auhinnale ja kui ta selle võidaks, saaks temast esimene mees, kes on liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks nimetatud kahel aastal järjest. Reedel alustab Miami MLS-i play--off'i Nashville SC vastu.