Janek Mäggi hakkab taas juhtima maailma kabeelu

Kabe
Janek Mäggi Otse uudistemajast
Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kabe

Suhtekorraldaja Janek Mäggi valiti Maailma Kabeföderatsiooni (FMJD) presidendiks.

Türgis Antalyas toimunud üldkogul kogus Mäggi 42 võimalikust häälest 27. Ülejäänud 15 anti lätlasele Vladislavs Vesperisile. Mäggi ametiaeg kestab neli aastat ehk kuni aastani 2029.

"Eesti Kabeliidu president Tarmo Tulva ja Maailma Kabeföderatsiooni värske president tänavad kogu Eestit ja kogu maailma kabetajaid, toetajaid ja fänne! Eesti on maailma parim kabemaa, arvas täna kogu maailm. Oleme pööraselt tänulikud ja õnnelikud! Elaggu Eesti! Tervitame Antalyast, Türgist!" kirjutas Mäggi ühismeedias.

Uude juhatusse kuuluvad veel Guo Yujun (asepresident, Hiina), Jan van Dijk (peasekretär, Holland), Lyublyana Turiy (turniiride direktor, USA) ja Carlo Bordini (rahvusvaheliste suhete juht, Itaalia).

Mäggi oli FMJD president ka aastatel 2017 kuni 2021. Varem on ta juhtinud ka Euroopa Kabekonföderatsiooni (2007–2017).

FMJD asutati 1947. aastal Pariisis Prantsusmaa, Hollandi, Belgia ja Šveitsi alaliitude poolt ning tänaseks kuulub föderatsiooni 74 liikmesriiki.

Toimetaja: Henrik Laever

26.10

Endrekson: peatreeneri amet hõigati minu jaoks natuke vara välja

21.10

Kirt: ma ei saa pakkuda Soome korüfeede teadmisi, küll aga tippspordi kogemust

20.10

"Spordipühapäev": kuidas tuua hoovisport tänapäeva lastele?

13.10

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

