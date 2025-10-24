X!

Pronks taskus, astub Karelson areenile Bundesligas

Maadlus
Foto: ERR
Maadlus

U-23 vanuseklassi maadluse MM-võistlustelt pronksi teeninud Richard Karelson tahab nüüd ka täiskasvanute seas kõrgeid kohti püüda ja kavatseb selle nimel vaeva näha.

Tänavune aasta jääb Karelsonile U-23 vanuseklassis viimaseks. Seetõttu on eriti hea see lõpetada U-23 MM-i pronksmedaliga. "Emotsioonid on laes... rahulolutunne on väga suur," lausus ta ERR-ile. "Suur töö on tehtud ja ma olen väga rahul selle tulemusega."

Pronksimatšis õnnestus väga pingelises heitluses alistada Valgevene maadleja Abubaka Haslahhanov. "See viimane vedu, mis mind päästis - ma teadsin, et tema teab, et ma lähen paremale ja ma lihtsalt mõtlesin, et ma lähen vasakule," kirjeldas eestlane.

"Ta ei kaitsnud sinnapoole, ma vedasin ära. Ja lõpuks lihtsalt seisin ära. Väga raske oli. See oli üks elu kõige raskemaid matše."

Kevadel U-23 EM-il hõbeda võitnud Karelson osales tänavu ka täiskasvanute EM-il ja MM-il ning teab, et sealne konkurents on karm.

"See on kindlasti teine tase, aga selle viimase matšiga ma sain juurde seda, mida oli ka vaja," jäi Karelson rahule. "See tuleb raske kindlasti, esimesed aastad on keerulisemad ma usun, aga ma pürgin sinna poole."

Lähimal ajal veedab Karelson kuus nädalavahetust Saksamaal Bundesligas maadeldes - ka see peaks taset tõstma. "Seal, kus hakkan elama, on poolteist tundi Leipzigist, kus on maadluskeskus, tugevad vastased, kellega saan trenni teha," ütles maadleja. "See on kindlasti ka hea, seal saan sakslaste metoodikat proovida."

EM seisab järgmisel aastal ees märtsis Albaanias, MM septembris Bahreinis.

Toimetaja: Siim Boikov

