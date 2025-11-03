Karelson alustas Bundesligas võiduga
Eesti maadleja Richard Karelson aitas oma Bundesliga debüüdil RSV Rotation Greizi meeskonnal alistada FC Erzgebirge Aue 15:11.
Karelson pidas kohtumise Kreeka-Rooma maadluse kehakaalus -130 kg, kus alistas Connor Sammeti 5:3. Sama vastasega kohtus eestlane 2022. aastal U-20 Euroopa meistrivõistluste finaalis, kui võitis sakslast 3:0.
Kuue ringi järel hoiab Karelsoni klubi seitsme võistkonna konkurentsis 2. Bundesliga Põhjaliigas kolmandat kohta.
Järgmine kohtumine toimub 8. novembril KG RV Lübtheeni võistkonnaga.
Toimetaja: Henrik Laever