Karelson alustas Bundesligas võiduga

Maadlus
Richard Karelson (paremal)
Richard Karelson (paremal) Autor/allikas: United World Wrestling
Maadlus

Eesti maadleja Richard Karelson aitas oma Bundesliga debüüdil RSV Rotation Greizi meeskonnal alistada FC Erzgebirge Aue 15:11.

Karelson pidas kohtumise Kreeka-Rooma maadluse kehakaalus -130 kg, kus alistas Connor Sammeti 5:3. Sama vastasega kohtus eestlane 2022. aastal U-20 Euroopa meistrivõistluste finaalis, kui võitis sakslast 3:0.

Kuue ringi järel hoiab Karelsoni klubi seitsme võistkonna konkurentsis 2. Bundesliga Põhjaliigas kolmandat kohta.

Järgmine kohtumine toimub 8. novembril KG RV Lübtheeni võistkonnaga.

