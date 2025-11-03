Karelson alustas Bundesligas võiduga

Karelson pidas kohtumise Kreeka-Rooma maadluse kehakaalus -130 kg, kus alistas Connor Sammeti 5:3. Sama vastasega kohtus eestlane 2022. aastal U-20 Euroopa meistrivõistluste finaalis, kui võitis sakslast 3:0.

Eesti maadleja Richard Karelson aitas oma Bundesliga debüüdil RSV Rotation Greizi meeskonnal alistada FC Erzgebirge Aue 15:11.

