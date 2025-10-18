"Spordipühapäevas" autoralli MM, treeningmetoodika ja spordimeditsiin

Mis on saate teemad?

Autoralli MM-hooaeg on jõudnud lõpusirgele. Olulisi punkte jagatakse Saksamaal, Austrias ja Tšehhis sõidetaval Kesk-Euroopa etapil.

Äsja loodud MTÜ Gymnathlon Eesti panustab sellesse, et pakkuda Eesti lastele mitmekülgset sportlikku ettevalmistust. Rahvusvaheliselt rakendatav treeningmetoodika võiks kasvatada tervemaid ja õnnelikumaid lapsi. Miks programm ellu kutsuti ja mida arvavad sellest siinsed teadlased?

Viimsis toimunud spordimeditsiini konverents keskendus samuti noortele sportlastele ja asetas suurema fookuse ka neile, kes pürgivad tippsporti. Teeme kokkuvõtte silma paistnud ettekannetest.