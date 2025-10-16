Aktas: olen kõvasti vaeva näinud ja tänu sellelele on tulemused tulnud

Aktas tegi Peruus toimunud judo GP-etapil eduka debüüdi. Alistanud poolfinaalis EM-i pronksi, jäi ta finaalis napilt alla Pariisi olümpiahõbedale ja sai seega koju tulla hõbemedaliga.

"Eks ma peale finaalikaotust olin muidugi veidike pettunud ja õnnetu, aga pärast poolfinaali võitu ma olin ikka väga õnnelik," meenutas Aktas intervjuus ERR-ile. "No ma saan aru, et ma olin pettunud, aga ma olen lõpuks ikkagi õnnelik selle tulemuse üle, et ma medaliga koju tulin."

Finaalivastane Raz Hershko Iisraelist pidi Aktase alistamisega kõvasti vaeva nägema. "Finaalis ma tõesti lasin temal need varrukad kinni püüda, mis on tema lemmikhaare ja siis ma veidike koperdasin sinna jala otsa," kirjeldas ta.

"Mul oli lõpus viimased 20 sekundit päris hea võimalus ta ära kontreerida, kui ta tegi oma lemmiktehnikat, mis on põlvedelt tehnika... aga kahjuks ei õnnestunud."

Peruu GP-ga lõppes Aktase hooaeg, kuhu jäi lisaks ka juunioride EM-i pronksivõit ning täiskasvanute ja juunioride MM-i viiendad kohad. Aktase sõnul on see kõva töö vili.

"Ma arvan, et see on ikkagi stabiilsus. Ma olen kõvasti vaeva näinud ja tänu sellele on need tulemused tulnud," usub ta. "Ma ei saa öelda, et ma olen selle hooajaga täiesti rahul, võib-olla mõned kohad ikka kripeldavad, aga võib öelda, et ma olen küll rahul jah."

Judoliit ei ole peljanud ka välja öelda, et Aktas võib juba kolme aasta pärast Los Angeleses olla Eesti olümpialootus. Kõrged ootused noort neidu ei heiduta.

"Ma arvan, et see on täiesti reaalne," sõnas MM-i viies. "Ma usun, et ma olen kolme aasta pärast olümpial. Ma arvan, et minult võib seal suuri tulemusi oodata. Et ma ei valmista teile pettumust."