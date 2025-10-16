EOK premeerib uuel olümpiaalal medali võitnud sõudjat

Eesti Olümpiakomitee premeerib Türgis Antalyas toimunud meresõudmise juunioride Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali võitnud Marcus Viksi ning tema treenereid Elar Jaaksonit ja Tõnu Endreksoni.

Viks võitis hõbemedali äsja Los Angelese suveolümpiamängude programmi kuuluvas rannasprindis, kus võistlejad stardivad ranna pealt ühelt joonelt, jooksevad seejärel paadini, sõuavad 250 meetri kaugusel asuva poini, sõuavad sealt tagasi ja jooksevad finišisse.

EOK premeerib Viksi 2000 euroga ning tema treenereid kokku 1000 euroga.

EOK asepresident, olümpiavõitja Gerd Kanter tunnustas Viksi. "Meil on väga hea meel. 18-aastane Marcus on suurepärane näide noorest sportlasest, kes läheb uuendustega kaasa," lausus ta.

"Hõbemedal Euroopa meistrivõistlustelt nõnda uuel alal näitab tema suurt potentsiaali ning Eesti sõudmise 150. juubeliaastal on selline saavutus seda märgilisem!"

Preemiad on määratud vastavalt olümpiakomitee täitevkomitee kehtestatud korrale, millega tunnustatakse sportlasi ja nende treenereid rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud medalite eest. Väljamaksmisele kuuluvad preemiarahad eraldab EOK taotlusel kultuuriministeerium.